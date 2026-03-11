Lanús ya tiene el reemplazo de Rodrigo Castillo: mañana firma Yoshan Valois

Después de caerse la chance de contratar a Rodrigo Auzmendi, Lanús no se dio por vencido y encontró el reemplazante de Rodrigo Castillo sobre el cierre del mercado de pases . Se trata del colombiano Yoshan Valois , quien en las próximas horas firmará su contrato con el Granate.

Valois viajará esta noche a Buenos Aires y mañana se hará la revisación médica. Si todo sale bien, el centrodelantero firmará un vínculo por cuatro temporadas con el club del Sur del Gran Buenos Aires.

En tiempo récord, Lanús avanzó con las negociaciones y cumplió con uno de los pedidos del entrenador Mauricio Pellegrino tras la reciente venta del goleador Rodrigo Castillo a Fluminense, de Brasil , ya que en menos de un día llegó a un acuerdo para la contratación de Valois.

Si bien hasta el momento no hubo anuncio oficial desde Lanús, todo está encaminado para que mañana se concrete la operación. Es más, Deportivo Pasto, el anterior equipo de Valois, ya confirmó la transferencia en su cuenta oficial de X.

"El Club Profesional Deportivo Pasto informa que el jugador Yoshan Valois ha sido transferido de manera definitiva al Club Atlético Lanús, institución histórica del fútbol argentino y protagonista permanente en la primera división de ese país", informó, de manera oficial, la entidad colombiana.

La nueva apuesta de Lanús

Con la intención de repetir la historia de Rodrigo Castillo, al que compraron en menos de U$S 1.700.000 y lo vendieron en alrededor de 10.000.000, Lanús avanzó la llegada de este joven delantero, que fue una de las revelaciones del fútbol colombiano en el 2025.

rodrigo-castillo-lanus En menos de un año, Castillo anotó 14 goles en Lanús. ¿Podrá hacerlo Valois?

Sin tiempo que perder, y seducido por los 10 goles en 20 partidos que anotó en el segundo semestre en Deportivo Pasto, la dirigencia aceleró para comprar el 80%, la misma cifra que compró de Castillo, a cambio de U$S 1.200.000 (incluido todos los costos de la operación). Por eso, tras el acuerdo entre los clubes, Lanús aguarda la aprobación de la AFA para oficializar la contratación de Yoshan Valois, quien firmará hasta 2029.