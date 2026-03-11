miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Luana Fernández estalló contra Gran Hermano Generación Dorada tras el cruce con su ex

Luego del cruce virtual con su ex en Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández apuntó directamente contra la producción del certamen de Telefe.

La angustia de Luana en Gran Hermano Generación Dorada. 

El debut del recurso de "derecho a réplica" en Gran Hermano Generación Dorada generó uno de los momentos de mayor tensión desde que comenzó la actual edición del certamen de Telefe, luego del cruce virtual de Luana Fernández con su ex.

Tras el cara a cara virtual con su expareja, Luana Fernández quedó profundamente movilizada y apuntó directamente contra la producción.

El descargo de Luana en Gran Hermano Generación Dorada

"Big, ¿estás ahí?", preguntó primero. Cuando obtuvo respuesta, lanzó con evidente enojo: "¿Por qué me hicieron esto? No puedo estar tranquila. ¿Por qué me expusieron así delante de todos?".

Durante el intercambio, le explicó que el “derecho a réplica” es un formato pensado para que personas del exterior respondan a lo que se dice dentro de la casa.

"¿Parte del programa es hacerme quedar como una mier… cuando hay cosas internas que nadie sabe ni tiene por qué saber porque yo no las voy a exponer? Es hacerme quedar mal a mí", expresó.

Frente a eso, Gran Hermano Generación Dorada sostuvo que el conflicto había tomado estado público cuando ella decidió contar dentro de la casa que estaba terminando su relación.

"Lo hice público porque no quería lastimarlo y si pasaba algo, que no pasó, quería que lo supiera él antes que nadie. Es mi vida personal, nadie tiene por qué saberlo. Es algo privado, no para exponer de esa manera", reprochó Luana.

Cuando la voz del programa que conduce Santiago del Moro insistió en que lo ocurrido forma parte del juego, la jugadora fue tajante y dejó abierta la posibilidad de abandonar la competencia. "¿Y parte del programa es si me quiero ir?", lanzó.

La bronca continuó mientras intentaba procesar lo sucedido. "Es increíble cómo se pueden dar vuelta las cosas. Yo quedo como una mierd… cuando la parte interna la conocíamos él y yo nada más. Ahora seguramente todo el mundo piensa que soy una mierd…", se lamentó Luana.

