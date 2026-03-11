Luciano Castro recordó un gesto Moria Casán y la hizo emocionar

Luciano Castro hizo emocionar hasta las lágrimas a Moria Casán en un emotivo momento que se vivió en vivo durante el cierre de una entrevista que “La One” le hizo al actor en su programa de las mañanas de El Trece .

Casi al final de la charla, cuando la conductora estaba por despedir al actor, él pidió la palabra para compartir un momento muy especial al aire.

"Quiero aprovechar para agradecerte a vos Moria porque fuiste la única que me llamó todos los días mientras estuve internado para ver cómo estaba", reveló Luciano Castro en la entrevista.

El actor también recordó una actitud que tuvo Moria Casán con él en su peor momento: "Vos siempre supiste lo que pasaba, en dónde estaba, cómo estaba y lo que sentía y jamás dijiste nada".

image Luciano Castro habló de todo.

Moria Casán también recordó una cena que compartió con el actor y con Griselda Siciliani luego de una función teatral y la charla que tuvieron esa noche.

"¿Cómo no lo iba a guardar? Es más, él me había prometido hablar en mi programa cuando se sintiera en condiciones, pero no le pedí nada. Le dije incluso si no me quería mandar un audio porque no quería acosarlo en este momento", le dijo Moria Casán mientras no podía ocultar su emoción.