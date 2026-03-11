miércoles 11 de marzo de 2026
Escribinos
11 de marzo de 2026
Emotivo.

Luciano Castro recordó un gesto Moria Casán y la hizo emocionar

Luciano Castro contó en vivo una generosa actitud que tuvo Moria Casán con él y “La One” no pudo contener las lágrimas en su programa de El Trece.

Luciano Castro habló con Moria Casán.&nbsp;

Luciano Castro habló con Moria Casán. 

Luciano Castro hizo emocionar hasta las lágrimas a Moria Casán en un emotivo momento que se vivió en vivo durante el cierre de una entrevista que “La One” le hizo al actor en su programa de las mañanas de El Trece.

Casi al final de la charla, cuando la conductora estaba por despedir al actor, él pidió la palabra para compartir un momento muy especial al aire.

Lee además
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.
Hola guapa.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro
Sabrina Rojas habló de la internación de Luciano Castro. 
La voz que faltaba.

La reacción de Sabrina Rojas al enterarse de la internación de Luciano Castro

La actitud de Moria Casán con Luciano Castro

El actor también recordó una actitud que tuvo Moria Casán con él en su peor momento: "Vos siempre supiste lo que pasaba, en dónde estaba, cómo estaba y lo que sentía y jamás dijiste nada".

image
Luciano Castro habló de todo.

Luciano Castro habló de todo.

Moria Casán también recordó una cena que compartió con el actor y con Griselda Siciliani luego de una función teatral y la charla que tuvieron esa noche.

"¿Cómo no lo iba a guardar? Es más, él me había prometido hablar en mi programa cuando se sintiera en condiciones, pero no le pedí nada. Le dije incluso si no me quería mandar un audio porque no quería acosarlo en este momento", le dijo Moria Casán mientras no podía ocultar su emoción.

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

La reacción de Sabrina Rojas al enterarse de la internación de Luciano Castro

Luciano Castro recibió el alta: cómo sigue su tratamiento

Cómo fue el reencuentro de Luciano Castro con sus hijos tras su internación

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La angustia de Luana en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo mal.

El fuerte comunicado de la familia de Luana contra GH Generación Dorada

Las más leídas

Te Puede Interesar

La víctima cayó en el cuento del tío de una banda de gitanas.
Siguen prófugas.

Piden a las víctimas de las gitanas estafadoras que hagan la denuncia "para que no vuelva a pasar"