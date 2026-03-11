miércoles 11 de marzo de 2026
Escribinos
11 de marzo de 2026
Una buena.

Cómo fue el reencuentro de Luciano Castro con sus hijos tras su internación

Luciano Castro salió de su internación, luego de 18 días y después de atravesar una serie de escándalos mediáticos por la separación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro habló de todo.&nbsp;

Luciano Castro habló de todo. 

Luciano Castro rompió el silencio luego de haber estado 18 días internado en un centro de rehabilitación, donde recibió tratamiento por un fuerte cuadro emocional tras una serie de escándalos mediáticos y de su separación con Griselda Siciliani.

En Arriba Argentinos, en El Trece, contaron cómo se dio el momento en que el actor decidió enfrentar las cámaras y compartir su experiencia.

Lee además
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.
Hola guapa.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro
Sabrina Rojas habló de la internación de Luciano Castro. 
La voz que faltaba.

La reacción de Sabrina Rojas al enterarse de la internación de Luciano Castro

El actor dio una vuelta a la manzana, estacionó nuevamente y bajó la ventanilla para hablar con el cronista. Allí explicó cómo atraviesa este momento personal. “Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda”, expresó el actor con sinceridad.

Luciano Castro habló de su internación

Luciano Castro confirmó que estuvo internado en un centro especializado, donde recibió acompañamiento profesional y contención de otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros. Me contuvieron y me ayudaron”, contó.

LUCIANO-CASTRO-6961579b58f89
Luciano Castro dejó su internación.

Luciano Castro dejó su internación.

Durante la breve charla, Luciano Castro también habló de la difícil etapa emocional que atravesó y que lo llevó a buscar ayuda. “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo, que son mis hijos. Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido”, confesó.

El actor reconoció que el proceso no fue fácil, pero destacó que pedir ayuda fue el paso fundamental para comenzar a recuperarse. “Por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Eso es lo más importante”, remarcó.

En Arriba Argentinos también señalaron que durante su internación mantuvo contacto diario con sus hijos a través de videollamadas, un vínculo que fue clave durante el tratamiento.

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

La reacción de Sabrina Rojas al enterarse de la internación de Luciano Castro

Luciano Castro recibió el alta: cómo sigue su tratamiento

Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de romance con Dante Spinetta

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Arethas presenta su EP.  video
Recomendado.

Arethas, con Silvina Aspiazu y Ayelén Machena, presenta su primer EP

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

La angustia de Luana en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo mal.

El fuerte comunicado de la familia de Luana contra GH Generación Dorada