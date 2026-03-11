Cómo fue el reencuentro de Luciano Castro con sus hijos tras su internación

Luciano Castro rompió el silencio luego de haber estado 18 días internado en un centro de rehabilitación, donde recibió tratamiento por un fuerte cuadro emocional tras una serie de escándalos mediáticos y de su separación con Griselda Siciliani .

En Arriba Argentinos, en El Trece , contaron cómo se dio el momento en que el actor decidió enfrentar las cámaras y compartir su experiencia.

Según relataron, Luciano Castro había salido del lugar y ya estaba dentro de su camioneta cuando el periodista intentó obtener su palabra. En un primer momento cerró la puerta y se fue, pero segundos después decidió regresar.

El actor dio una vuelta a la manzana, estacionó nuevamente y bajó la ventanilla para hablar con el cronista. Allí explicó cómo atraviesa este momento personal. “Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda”, expresó el actor con sinceridad.

Luciano Castro habló de su internación

Luciano Castro confirmó que estuvo internado en un centro especializado, donde recibió acompañamiento profesional y contención de otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros. Me contuvieron y me ayudaron”, contó.

Luciano Castro dejó su internación.

Durante la breve charla, Luciano Castro también habló de la difícil etapa emocional que atravesó y que lo llevó a buscar ayuda. “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo, que son mis hijos. Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido”, confesó.

El actor reconoció que el proceso no fue fácil, pero destacó que pedir ayuda fue el paso fundamental para comenzar a recuperarse. “Por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Eso es lo más importante”, remarcó.

En Arriba Argentinos también señalaron que durante su internación mantuvo contacto diario con sus hijos a través de videollamadas, un vínculo que fue clave durante el tratamiento.