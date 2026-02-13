Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.

En medio de la internación de Luciano Castro, quien decidió ir a “sanar” a una fundación tras el duro impacto emocional que le provocó su separación, Moria Casán contó este viernes que también habló con Griselda Siciliani para conocer cómo está atravesando este momento.

En su programa La Mañana con Moria (El Trece), la diva contó que mantiene contacto frecuente con la actriz y llevó tranquilidad sobre su presente.

“Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, señaló Moria.

Sobre Castro, la animadora reveló: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, cerró Moria.

Qué contó Ángel de Brito sobre la internación de Luciano Castro Ángel de Brito reveló detalles cruciales sobre la internación de Luciano Castro: “Es el Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las Adicciones”.

