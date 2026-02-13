viernes 13 de febrero de 2026
Escribinos
13 de febrero de 2026
Hola guapa.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

Griselda Siciliani habló en medio de la internación de su ex, Luciano Castro, y reveló cuál es su postura ante la decisión que tomó el actor.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.

En su programa La Mañana con Moria (El Trece), la diva contó que mantiene contacto frecuente con la actriz y llevó tranquilidad sobre su presente.

Lee además
Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani
Moria Casan reveló que habla seguido con el actor y dio detalles de lo que siente tras la ruptura con Siciliani.
Sorpresiva relación.

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani

“Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, señaló Moria.

Sobre Castro, la animadora reveló: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, cerró Moria.

Qué contó Ángel de Brito sobre la internación de Luciano Castro

Ángel de Brito reveló detalles cruciales sobre la internación de Luciano Castro: “Es el Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las Adicciones”.

Temas
Seguí leyendo

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani

Martín Demichelis y Luciano Castro habrían perdido millones de dólares

Flor Vigna lanzó una sorpresiva acusación a Luciano Castro: "Devolveme la plata"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

Las más leídas

Te Puede Interesar

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro.
Hola guapa.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro