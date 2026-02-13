viernes 13 de febrero de 2026
Escribinos
13 de febrero de 2026
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?

El actor ingresó a un centro de salud luego del "guapagate". Salió a la luz una charla que Luciano Castro mantuvo con Griselda Siciliani.

Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?

Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?

“No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal”, explicó Pepe Ochoa en LAM (América TV) al dar a conocer el actual estado emocional del galán.

Lee además
Sabrina Rojas volvió a criticar a Luciano Castro. 
Confesión.

La dolorosa reflexión de Sabrina Rojas sobre su pasado con Luciano Castro: "Yo estaba..."
Flor Vigna volvió a poner en el foco a Luciano Castro, pero esta vez por deudor. 
No suelta.

Flor Vigna lanzó una sorpresiva acusación a Luciano Castro: "Devolveme la plata"

Qué le dijo Luciano Castro a Siciliani

El angelito también reveló el juramento que Luciano le habría hecho a Griselda antes de recluirse por algún tiempo. “Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno", detalló.

Asimismo, en el programa de Ángel de Brito -ausente por vacaciones-, actualmente conducido por Denise Dumas, señalaron que Luciano Castro está fuera de la Ciudad de Buenos Aires; al tiempo que desde las redes sociales especularon con que podría estar en el mismo centro de vida sana al que recurrieron en su momento Roberto García Moritán, Pancho Dotto y Chano Charpentier.

Qué hacen Sabrina Rojas y Griselda Siciliani

“Él se internó por voluntad propia en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales y todo tipo de actividades para poder cambiar el momento en el que está”, fue la información que expuso el periodista de América TV y que llevó a que desde las redes hipotetizasen sobre la clínica elegida por el ex Jugate Conmigo.

Mientras tanto, Sabrina Rojas viajó a Mar del Plata con los dos hijos que tienen en común, para que esta situación no afecte a Fausto y Esperanza; mientras que Griselda Siciliani continúa trabajando normalmente en Buenos Aires en el rodaje del film "Felicidades", junto a Benjamín Vicuña y elenco.

Temas
Seguí leyendo

La dolorosa reflexión de Sabrina Rojas sobre su pasado con Luciano Castro: "Yo estaba..."

Flor Vigna lanzó una sorpresiva acusación a Luciano Castro: "Devolveme la plata"

Moria Casán contó que habla seguido con Luciano Castro y afirmó que extraña a Griselda Siciliani

Martín Demichelis y Luciano Castro habrían perdido millones de dólares

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Laura Ubfal dio información sobre el rating del programa de Yanina Latorre y se desató una guerra. 
Enfrentadas.

Laura Ubfal habló del bajo rating del programa de Yanina Latorre y desató una guerra

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.
Terrible.

Se arrojó al paso del tren en Lomas: fue el segundo accidente en la semana