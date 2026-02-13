Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?

“No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal”, explicó Pepe Ochoa en LAM (América TV) al dar a conocer el actual estado emocional del galán.

El angelito también reveló el juramento que Luciano le habría hecho a Griselda antes de recluirse por algún tiempo. “Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno", detalló.

Asimismo, en el programa de Ángel de Brito -ausente por vacaciones-, actualmente conducido por Denise Dumas, señalaron que Luciano Castro está fuera de la Ciudad de Buenos Aires; al tiempo que desde las redes sociales especularon con que podría estar en el mismo centro de vida sana al que recurrieron en su momento Roberto García Moritán, Pancho Dotto y Chano Charpentier.

Qué hacen Sabrina Rojas y Griselda Siciliani

“Él se internó por voluntad propia en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales y todo tipo de actividades para poder cambiar el momento en el que está”, fue la información que expuso el periodista de América TV y que llevó a que desde las redes hipotetizasen sobre la clínica elegida por el ex Jugate Conmigo.

Mientras tanto, Sabrina Rojas viajó a Mar del Plata con los dos hijos que tienen en común, para que esta situación no afecte a Fausto y Esperanza; mientras que Griselda Siciliani continúa trabajando normalmente en Buenos Aires en el rodaje del film "Felicidades", junto a Benjamín Vicuña y elenco.