Terrible.

Se arrojó al paso del tren en Lomas de Zamora: fue el segundo accidente en la semana

Un joven se tiró a las vías del Tren Roca cuando llegaba una formación a la estación de Lomas. El martes había sucedido un episodio similar.

Ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.

Todo ocurrió el miércoles por la noche en la barrera que conecta las calles Boedo y Fonrouge. Cerca de las 21, la víctima fue embestida por una formación que venía desde Plaza Constitución y estaba por ingresar al andén 1.

Según indicaron testigos a La Unión, se trataba de un joven que se habría arrojado a las vías cuando pasaba el tren. De inmediato se acercó al lugar una ambulancia junto a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Tras el accidente, el servicio de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley tuvo que circular por vías alternativas, con algunas demoras. Se normalizó a las 22:25, de acuerdo al reporte oficial.

Fuentes oficiales indicaron a este medio que el joven fue trasladado con vida al Hospital Gandulfo. Se desconoce su estado de salud.

Otro episodio similar en la estación de Lomas de Zamora

El martes pasado tuvo lugar otro terrible accidente que conmocionó a miles de pasajeros que tomaron el tren por la mañana en Lomas. Todo ocurrió poco antes de las 8 en el andén 2, donde circula el servicio semirápido.

Un tren que se dirigía a Plaza Constitución embistió a una persona dentro del andén y hubo que suspender el servicio en forma inmediata. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la persona afectada sobrevivió al impacto y fue rescatada de las vías. Una ambulancia del SAME la trasladó a un hospital para una mejor atención.

Las circunstancias del accidente no quedaron del todo claras, aunque un testigo sostuvo que la persona había intentado cruzar de un andén al otro y en ese momento fue impactada por el tren que ingresaba a la estación.

Se arrojó al paso del tren en Lomas: fue el segundo accidente en la semana