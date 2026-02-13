Juzgarán al asesino de Joaquín Castillo por balear a los hermanos de la víctima

La Justicia de Lomas de Zamora dispuso que Miguel Ramón Tuñinali , el asesino de Joaquín Castillo , sea sometido a juicio por haber baleado a dos hermanos de la víctima en Villa Centenario , en un hecho por el que está detenido con prisión preventiva .

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , la decisión hizo lugar al pedido de elevación a juicio formulado días atrás por la fiscal Silvina Estévez , titular de la UFI 4 de Lomas.

El imputado, de 23 años, será juzgado por el ataque a los hermanos de Joaquín Castillo , el joven que murió en 2020 tras recibir un disparo. Fue el mismo Tuñinali quien fue condenado por ese homicidio, pero cumplió la pena en libertad.

Aparentemente, el asesino de Castillo actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por el crimen cometido en Centenario, que quedó prácticamente impune.

Crimen de Joaquín Castillo

El hecho tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020 en una vivienda de Merlin al 1900, en Villa Centenario. Esa noche, Joaquin Castillo recibió un tiro en el pecho cuando charlaba con un amigo en la puerta de su casa.

La hipótesis que más fuerza tomó desde un principio es que el acusado le quiso mostrar un arma a la víctima y se le escapó un tiro, que derivó en la muerte del joven.

Al escuchar la detonación, uno de los hermanos del joven fallecido se asomó a la vereda y lo encontró mal herido. En medio de la confusión, según declararon testigos, el autor del crimen aprovechó y se dio a la fuga. La víctima falleció camino a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, a donde llegó sin signos vitales por la herida.

El juicio por el crimen de Joaquín Castillo

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.