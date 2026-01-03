Caso Antonella Rodríguez: a un año de la muerte de la mujer atropellada por un policía, no hay fecha de juicio

El juicio por la muerte de Antonella Rodríguez será en los Tribunales de Lomas de Zamora .

El 31 de diciembre pasado se cumplió el primer aniversario de la muerte de Antonella Rodríguez , la mujer atropellada por un efectivo de la Policía Bonaerense en Ingeniero Budge , a horas del brindis de Año Nuevo junto a sus seres queridos.

A pesar de que la causa ya fue elevada a juicio meses atrás, todavía carece de la fecha confirmada para el inicio de los debates, según informaron fuentes judiciales a La Unión .

TRIBUNALES Elevaron a juicio el caso de la mujer que murió atropellada por un policía

De acuerdo a la información aportada a este medio, había sido designado el Juzgado en lo Correccional 6 de Lomas de Zamora para encabezar el proceso judicial, pero este fue declarado incompetente, y finalmente fue elegido el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1. Además, fue designado el fiscal Andrés Procopio .

Mientras tanto, Antony Fritz Ramos , espera en su casa, con prisión domiciliaria por el delito de "homicidio culposo y tentativa de homicidio". De acuerdo al resultado de las pericias llevadas a cabo, luego de embestir a la víctima, el imputado efectuó varios disparos de arma de fuego a los familiares de Rodríguez.

La muerte de Antonella Rodríguez

Para los investigadores del caso, Antonella manejaba una moto cuando fue atropellada en Homero y Cañuelas, por un auto Volkswagen Suran que la impactó de frente el pasado 31 de diciembre por la noche, a minutos del brindis de Año Nuevo.

El automovilista bajó del vehículo y fue increpado por vecinos del barrio, que le reclamaron por lo que acababa de pasar. En ese momento, los habría amenazado con su arma reglamentaria, e incluso disparó en más de una oportunidad.

Instantes más tarde, los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas se presentaron en el escenario de la tragedia y detuvieron al acusado, que quedó tras las rejas, a disposición de la Justicia. Sin embargo, posteriormente fue excarcelado, y ahora cumple prisión preventiva con arresto domiciliario.

Luego de ser llevado detenido, los familiares de la víctima incendiaron su auto, a modo de represalia. El mismo quedó destruido por las llamas. Además, se movilizaron para visibilizar el reclamo de justicia.