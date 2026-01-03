Uma, Tomás Pliego, el cura abusador y más: los 10 juicios más destacados en Lomas de Zamora en 2025

Uma Aguilera, Tomás Pliego y el cura Daniel Martín Bustamante, tres juicios que sobresalieron en los Tribunales de Lomas.

Durante 2025 se llevaron a cabo varios juicios que conmovieron a la comunidad de Lomas de Zamora . La mayoría de ellos tuvo lugar en los Tribunales de Larroque. Hubo fallos contundentes de prisión perpetua y también otras sentencias que generaron bastante polémica.

Los casos de Tomás Pliego , Umma Aguilera y el cura Daniel Martín Bustamante estuvieron entre los casos más destacados del año. A continuación, los 10 procesos más llamativos que dejó 2025.

JUICIO ABREVIADO Quince años de cárcel a los tres implicados en el crimen de Tomás Pliego

El joven había sido asesinado a golpes el 18 de abril de 2024 en una vivienda de la calle Campos al 600, en Banfield. Por el crimen fueron juzgados Ariel Pusch , Kevin Gómez y Xavier Fideli , quienes fueron condenados a 15 años de prisión por “homicidio en ocasión de robo”. Sobre el cierre del año, Pusch apeló la sentencia ante la Cámara de Casación Penal de La Plata.

La nena de 9 años murió en enero de 2024, tras recibir un disparo durante un robo en Villa Centenario. La Justicia de Lomas condenó a prisión perpetua a Axel Emiliano "Pelusa" Rojas, Miguel Pastor "Patoto" Romero Molinas y Ariel Acuña Vega . En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió 5 años de cárcel por ser partícipe secundario.

Meses después, en un juicio abreviado, condenaron a 12 años de prisión a Guillermo Romero Molinas, el menor que acompañaba a la banda de delincuentes.

Padres de Umma durante el juicio. Padres de Uma durante el juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Cura de Lomas de Zamora acusado de abuso sexual

Daniel Martín Bustamante, ex cura de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, estaba detenido desde marzo de 2024 por haber abusado de una joven. En los Tribunales de Lomas, recibió una sentencia de nueve años y seis meses de prisión por "abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, en contexto de violencia de género".

“Barby Queen”: crimen de Santiago Alcócer

Santiago Alcócer fue asesinado en el barrio Parque Barón en abril de 2023. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado a un basural en Transradio. Por el crimen fueron imputados Sebastián "Melli" Saudán y su pareja Eliana Maciel, quien se convirtió en tiktoker en la cárcel con el seudónimo “Barby Queen”. Por ahora, sólo ella fue condenada: recibió 14 años de prisión. La familia de la víctima la acusó de amenazarlos por redes sociales, pero ella aseguró que alguien se hizo pasar por ella para perjudicarla.

Lato, el rapero de Fiorito

Lautaro "Lato" Leandro, un joven rapero de Villa Fiorito, había sido víctima de una emboscada mortal cuando intentaba comprar una moto en Santa Fe, en septiembre de 2022. El único imputado por su asesinato fue Iván Oscar Carrizo. Lo condenaron a prisión perpetua tras un juicio por jurados.

Iván Carrizo fue declarado culpable del asesinato de Lato. Iván Carrizo fue declarado culpable del asesinato de Lato.

Joven trans mató a su novio, Emanuel Bugallo

Tina Mosna, una joven trans, llegó a juicio acusada de asesinar de una puñalada a su novio, Emanuel Bugallo, en la localidad de Villa Fiorito. El crimen ocurrió en noviembre de 2022. En un fallo polémico, la Justicia de Lomas la condenó a 16 años de prisión, ya que a la calificación de "homicidio agravado por el vínculo” se le agregaron “circunstancias extraordinarias de atenuación”, que ayudaron a reducir la pena.

Mató a su pareja, lo metió en un tanque y simuló un robo

Juan Mangoni recibió varias puñaladas que le provocaron la muerte en un episodio ocurrido en Temperley en octubre de 2023. Su pareja, Adriana Patricia Luzuriaga, le dijo a la Policía que el crimen había sido cometido por delincuentes, que luego la obligaron a meter el cadáver dentro de un tanque de agua.

Sin embargo, la Justicia probó que Luzuriaga había estado involucrada en el asesinato y que intentó engañar a la Policía borrando pruebas. Fue condenada a ocho años de prisión por “homicidio simple”.

Payaso absuelto por abuso sexual en un jardín

Paulo Meneses, conocido con el nombre artístico de "Jota Jota", fue juzgado por el presunto abuso de una menor ocurrido en 2019 en el Jardín Nº917 "Juana Manso", en Villa Rita. Sin embargo, ocurrió algo impensado: tanto la fiscalía como la querella desistieron de acusarlo por falta de pruebas. En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Lomas resolvió absolverlo.

El artista está acusado de abusar de una nena en el Jardín Nº917. El payaso "Jota Jota" fue acusado de abusar de una nena en el Jardín Nº917.

Rosa Mamani, el primer femicidio de 2024

El crimen de Rosa Mamani Vargas había sido el primer femicidio registrado en 2024. Su pareja, Rogelio García, la asesinó a golpes en frente de sus hijos en Ingeniero Budge, tras los festejos de Año Nuevo. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua al femicida.

Mató a su abuela a puñaladas

Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable de matar a puñaladas a su abuela Norma Antonia Guevara, con quien habría discutido por negarse a darle dinero para comprar drogas. Además, atacó con la misma arma blanca a su prima de 11 años, quien había logrado sobrevivir y pedir ayuda. Lo condenaron a prisión perpetua. El caso ocurrió en octubre de 2024 en Lomas Oeste.