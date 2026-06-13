Plan Fines en Banfield: un lugar inclusivo para terminar el secundario

En Banfield hay una sede del Plan Fines coordinada por la Subsecretaría de Diversidad Sexual del Municipio en la que vecinos de todas las edades y sin distinción de género tienen la posibilidad de terminar el secundario .

Fines Diversidad es el nombre de la iniciativa que arrancó hace 8 años y funciona en la calle Castro Barros 130 , entre Alsina y Vergara. "Arrancamos el 26 de agosto de 2019 con una primaria inclusiva para personas con discapacidad y personas trans adultas mayores . Llevamos 8 años sin interrupción de clases y en diciembre vamos a llegar a los 200 egresados", destacó Gabriela García, referenta de Fines Diversidad, quien agregó: "Acá puede venir cualquier persona, no nos importa si sos alto, bajo, tu orientación sexual, color de piel o credo. Tenemos egresados que van a la universidad , consiguieron trabajo y hasta dimos clases virtuales y presenciales para personas privadas de su libertad ".

Actualmente hay alumnos de diferentes edades que están terminando la secundaria y reciben clases de 12 docentes que trabajan los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22. El objetivo para los próximos meses es que vuelva a funcionar la escuela primaria . "Este año va a egresar un joven de 18 años, una estudiante que tiene 75 y un alumno con autismo, epilepsia y retraso madurativo. Acá también les brindamos contención si tienen algún problema, muchas personas se han atendido con la psicóloga y la abogada, y nuestra subsecretaria Silvana Sosa acompañó a una alumna a hacer una denuncia porque el marido la había golpeado", contó Gabriela.

El miércoles pasado hubo una clase que tuvo como invitado especial a Daniel Prassel, referente de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield, quien dio una charla sobre dictadura, derechos humanos y democracia. También se inauguró una placa en el aula que ahora lleva el nombre de Claudia Natalia Sosa, una egresada de Fines Diversidad que falleció.

"Claudia era una chica que a los 8 años le detectaron los médicos que era epiléptica y que tenía un retraso madurativo grandísimo. A pesar de su discapacidad siempre quiso terminar la escuela y gracias a este lugar ella aprendió a leer, escribir y pudo terminar la primaria", expresó su hermana Silvana Sosa, que está al frente de la Subsecretaría de Diversidad Sexual.

"Yo tampoco había podido terminar la escuela porque me fue muy difícil por mi orientación sexual pero en 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, tomé la decisión de volver a estudiar porque no quería morirme en una calabozo ni que me sigan llevando presa por ejercer el trabajo sexual. Hoy puedo seguir diciendo que en Lomas de Zamora hay derechos humanos, que hacemos políticas públicas para que nadie quede afuera y vamos a seguir trabajando para que Fines Diversidad siga creciendo", agregó Silvana.

Educación, compromiso y sueños que se cumplen

Fines Diversidad recibe a vecinos de todas las edades que están cumpliendo un sueño. "Después de una vida bastante complicada, donde estudiar se fue postergando por motivos económicos y otros compromisos, acá encontré un lugar para cumplir lo que se había negado por tanto tiempo. Yo no había tenido experiencia con gente LGBT y de repente me vida cambio para este lado, empecé a comprender un montón de cosas, conocer otras realidades y la mente se fue abriendo", remarcó Sergio Quiñone, un estudiante de 58 años que va a egresar a fin de año.

Al espacio de Banfield también van docentes que tienen perspectiva de género y brindan educación con mucha dedicación. "Es mi tercer año dando clases en la materia de Comunicación y Cultura, y estoy muy contenta de formar parte de un espacio popular que incentiva a las personas a terminar el secundario y las acompaña para que generen pensamiento critico. Frente a un Estado Nacional que hoy les da la espalda, acá saben que hay gente que no se olvida de ellos", señaló Marisol Russo, que es profesora de historia y locutora nacional.