De Banfield a Europa: el invento de un mecánico que la BBC define como revolucionario

Del taller mecánico de autos a la comunidad científica mundial. Así fue la experiencia de Jorge Odon, el vecino de Banfield que creó hace algunos años un dispositivo para facilitar los partos en periodos prolongados, como alternativa al fórceps y la cesárea. Su proyecto ya empezó a utilizarse en países europeos y tuvo repercusión internacional. El reconocido multimedio británico BBC le hizo una nota.

"Es como si se lo hubiera pedido a Dios", dice Jorge Odón, que hace dos décadas tuvo una idea que revolucionó el mundo de la salud en las técnicas de parto.

Durante un robo. Comenzó el juicio por el crimen de Carlos Coronel, el motoquero de Banfield asesinado en Ruta 3

"Es como si se lo hubiera pedido a Dios", dice Jorge Odón, que hace dos décadas tuvo una idea que revolucionó el mundo de la salud en las técnicas de parto.

Tras haber sido probado en Argentina en 48 situaciones, el llamado OdonAssist ya fue utilizado en 40 hospitales de cinco países europeos, donde ha participado en 300 nacimientos, según las autoridades sanitarias del Reino Unido y los responsables de la empresa que lo fabrica.

“En las pruebas realizadas en Argentina y ahora en Europa ningún bebé ha resultado lesionado”, resaltó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BBC News Mundo (@bbcmundo)

En un taller mecánico de Banfield, un día cualquiera

Todo surgió en un asado, cuando sus compañeros del taller estaban apostando a sacar un corcho de una botella con una bolsa, y al observar eso se preguntó cómo sería aplicado a un parto: tan simple como genial. “(El retador) tomó una bolsita, la metió en la botella, la llenó de aire, tiró y sacó el corcho. Me quedé impresionado con ese mecanismo de pinza de aire y de cinta transportadora”, recordó.

Pero, ¿cómo vinculó la idea de sacar un corcho de una botella con los partos? Odón se lo atribuyó a la providencia, porque admitió que no había relación alguna. “La verdad es que fue un milagro lo que me pasó, porque no tenía ningún problema con el embarazo de ningún familiar o conocido”, aseguró.

El desarrollo de la idea gestada en Banfield hasta el éxito en Europa

Días después, Odón estaba con un socio, Carlos Modena, que es ingeniero de profesión, visitando a un médico en la capital argentina para exponerle la idea, y al poco tiempo esta terminó en manos del obstetra Mario Merialdi, quien para esa época era jefe del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS.

Con el aval de la OMS, Jorge avanzó con su invento. El dispositivo fue probado en decenas de partos, con mujeres que ya habían dado a luz de forma natural, por cesárea u otro tipo de técnicas de asistencia. "Fue un camino muy largo con pruebas en los laboratorios de Bristol (Inglaterra) y Besancon (Francia)", detalló Odón.

El invento obtuvo el reconocimiento en congresos mundiales de salud a la vez que adquirió importantes premios y fue tratado por medios de comunicación de diferentes puntos del mapa.

Lo revolucionario del dispositivo es su efectividad y simpleza: podrá ser usado en salitas rurales y sin necesidad de conocimientos complejos sobre partos. "Era algo inimaginable", expresó este vecino que debió dejar su taller de años a cargo de su hijo, para dedicarse de lleno al invento que permitirá salvar millones de vidas. Hoy vive en Uruguay, retirado del mundo de la mecánica automotríz.

mas-de-300-ninos-han-nacido-en-europa-en-partos-PXLBY6NKRNEM5HQVIPGJ6MZHJA Lo revolucionario del dispositivo es su efectividad y simpleza: podrá ser usado en salitas rurales y sin necesidad de conocimientos complejos sobre partos.

Cómo funciona el invento

OdónAssist sirve para los casos de "período expulsivo prolongado". Esto se da cuando un bebé está a punto de nacer pero el parto no se desencadena y, mientras el tiempo pasa, esta situación se asocia con riesgos de dificultades como hemorragias, infecciones, desgarro de la madre y complicaciones para el bebé, entonces el médico tiene que decidir utilizar un fórceps, un vacuum o hacer una cesárea (siendo que todas estas alternativas, al ser intervenciones quirúrgicas, pueden conllevar riesgos).

A partir de una bolsa de polietileno que funciona como una pinza de aire alrededor de los maxilares (en el cuello del bebé). Esto permite su tracción y, a su vez, las hojas del film permiten que deslice más fácilmente por el canal de parto.

0b4b9d40-5a7e-11f1-89a3-d1f559421220.jpg “Funciona mediante un manguito de aire suave que se coloca alrededor de la cabeza del bebé”, explicó la doctora británica Emily Hotton al programa Woman’s Hour de la BBC.

El OdonAssist, según el sitio web de MNHI (siglas en inglés de Innovaciones en Salud Materno Infantil), funciona como “una alternativa más suave a los fórceps metálicos tradicionales o los extractores de vacío”.

“Funciona mediante un manguito de aire suave que se coloca alrededor de la cabeza del bebé”, explicó la doctora británica Emily Hotton al programa Woman’s Hour de la BBC.

Una vez inflado, el aparato sujeta la cabeza del bebé y proporciona una tracción suave y controlada que complementa los esfuerzos de empuje de la madre.

Un caso atestiguado por la BBC

Cuando la cabeza del bebé ya está fuera de la madre, se le retira el dispositivo para que pueda respirar por primera vez con normalidad. “Me pusieron la epidural después de una larga y agotadora caminata y casi no sentí nada”, declaró a la BBC Ella Radford, una de las británicas que dio a luz a su hijo empleando el dispositivo.