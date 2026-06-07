Murales, árboles y memoria: los homenajes en Lomas de Zamora por Ni Una Menos

Homenaje a Cristina Bertos en la plazoleta que lleva su nombre en Lomas.

En el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos , en Lomas de Zamora organizaron encuentros para homenajear a vecinas que fueron víctimas de femicidios y renovar el compromiso contra la violencia de género .

En la estación de Fiorito recordaron a Fátima Catán , una mujer que se convirtió en símbolo de lucha contra la violencia machista . "Contamos con la presencia de su hermano Nahuel, quien nos compartió con mucha emoción cómo las nuevas generaciones en la familia mantienen viva la memoria de Fátima. Durante el encuentro realizamos un mural comunitario con las líneas telefónicas de asistencia, y dejamos una ofrenda floral en el banco rojo que ayudamos a renovar como acto en memoria de Fátima, Noelia y todas las víctimas de femicidios", destacaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades .

En Fiorito recordaron a Fátima Catán con un mural y la renovación del banco rojo.

Fátima, que estaba embarazada de cinco meses, murió el 23 de agosto de 2010 en el Hospital San Martín de La Plata tras pasar cinco días con el 85% de su cuerpo quemado. En 2015, la Justicia declaró culpable a su pareja Martín Santillán por prenderla fuego y lo condenaron a 20 años de prisión por el femicidio en contexto de violencia familiar. La joven de 24 años vivía en la calle Murature y sufría situaciones constantes de violencia por parte de Santillán.

En 2013, el Municipio inauguró el Hogar de Protección Integral "Fátima Catán" que se convirtió en un lugar pionero en la asistencia, orientación y resguardo de mujeres que sufren violencias por motivos de género.

Ni Una Menos: homenaje a Cristina Bertos en Lomas de Zamora

Cristina Bertos tiene una plazoleta con su nombre sobre las calles Alberto Gómez y Amado Nervo, en Lomas de Zamora. Ahí plantaron un árbol como símbolo de vida, memoria y compromiso colectivo en el marco de las actividades por Ni Una Menos.

Cristina trabajaba en la Cooperativa Susana Trimarco y estaba terminando con mucho esfuerzo sus estudios secundarios en una escuela de Budge en el marco del Programa Ellas Hacen, un proyecto educativo y de inclusión social destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad.

homenajes ni una menos lomas2 Un árbol como símbolo de vida, memoria y compromiso.

En 2015 mantuvo una discusión con su pareja Eduardo Demetrio Leguizamón, quien la golpeó, le pegó dos balazos y huyó. Bertos fue trasladada a un centro asistencial de la zona donde falleció dos días más tarde. Tras ser detenido, Leguizamón fue llevado a juicio y condenado a prisión perpetua por el femicidio.

Por los 11 años del primer Ni Una Menos también hicieron una pañuelazo en la Plaza Grigera con la presencia de funcionarias, referentes y vecinas. Un montón de grupos de mujeres se juntaron en Lomas de Zamora para luego ir a la multitudinaria marcha frente al Congreso.