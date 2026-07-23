Juliana Díaz y Fabio Agostini terminaron a los besos en Gran Hermano

Tras el ingreso de ocho figuras para sacudir la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano , Fabio Agostini y Juliana Díaz no perdieron el tiempo y terminaron a los a los besos. Este momento lo protagonizaron frente a Daniela Celis y Romina Uhrig.

Con la certeza de que su estadía será muy corta dentro de la casa, Fabio Agostini y Juliana Díaz mostraron una química inmediata en el reality de Telefe.

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El español tomó la iniciativa en el sillón del patio y Juliana Díaz le respondió al instante. Luego de sellar el beso ante la atenta mirada de sus compañeras, la exparticipante exclamó picante: "Doble para vos".

La escena transcurrió a espaldas de Luana Fernández, quien había manifestado su temor por la buena onda entre ambos desde el primer minuto.

Mientras que Luana Fernández mantenía la ilusión de conquistar al ganador del reality de La Casa de los Famosos, ignorando lo que iba a terminar pasando.

Juliana Diaz a los besos.

El romance anterior de Juliana Díaz en Gran Hermano

Juliana Díaz, en su paso anterior por Gran Hermano, entró soltera y formó pareja rápidamente con Maxi Guidici, una relación que continuó fuera del aire hasta su separación.

Ahora, este nuevo acercamiento vuelve a poner a la jugadora en el centro de la escena amorosa y se verá que termina pasando en el futuro.