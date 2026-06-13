Lanús va por otro 9 ex Banfield: ¿Mauro Méndez se acerca al Granate?

Lanús tiene un objetivo claro en este mercado de pases : reemplazar a Rodrigo Castillo, cuya baja se sintió bastante tras ganar la Recopa Sudamericana. Y uno de los apuntados es, otra vez, un ex Banfield , como hace unos meses pasó con Rodrigo Auzmendi .

En esta oportunidad, el que está en el radar de Nicolás Russo para potenciar el equipo es Mauro Méndez , ahora en Estudiantes de La Plata, que fue uno de los destacados en el último Torneo Apertura.

De acuerdo a la información brindada por el canal Rambla Streem, el presidente del Granate se comunicó con la dirigencia del Pincha e hizo un primer acercamiento por el delantero que convirtió 10 goles y brindó cinco asistencias en un total de 33 partidos oficiales en el Taladro.

La llegada del atacante, sin embargo, no sería sencilla. No sólo por su reciente paso por Banfield, sino porque tendría avanzadas las negociaciones con un club mexicano, informaron en ese medio.

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Los detalles de la oferta de Lanús por Mauro Méndez

Estudiantes repescó a Méndez en el inicio de este mercado de pases con la intención de venderlo, aprovechando el buen presente del uruguayo, que fue unas de las figuras del equipo de Pedro Troglio en el último semestre.

Banfield tenía la posibilidad de comprarlo, pero por temas económicos no pudo hacer uso de la opción de compra y el que ahora quiere hacer dinero el Pincha.

Consciente de eso, Lanús hizo un primer acercamiento y ahora espera atento lo que suceda en los próximos días para avanzar con una nueva oferta, sabiendo que el club quiere venderlo, ya que tiene muchos delanteros importantes en el plantel.

El otro “9” que quiere Lanús está La Plata y es un ex Banfield

El club que preside Nicolás Russo necesita sumar sí o sí un delantero de área en este mercado de pases. Es un puesto que quedó desprotegido tras la venta de Castillo a Fluminense, a tal punto que Ramiro Carrera, habitualmente mediocampista, tuvo que jugar de delantero ante las falta de variantes en el ataque. Por eso, el objetivo es claro: contratar un nuevo goleador.

Marcelo-Torres-gimnasia

La búsqueda es concreta y además del interés por Méndez, hay otro delantero que seduce a Mauricio Pellegrino, y también es de un club de La Plata. Marcelo Torres, que anotó 7 goles en el Apertura y suma 16 con la camiseta del Lobo, es el otro apuntado.

En este caso, las charlas también están estancadas por la diferencia entre ambos clubes, pero el mercado de pases recién comienza y hay tiempo para poder llegar a un acuerdo.