Lanús se planta ante Racing y le puso alto precio a Sasha Marcich

Sasha Marcich es uno de los futbolistas codiciados de Lanús en este mercado de pases . El buen rendimiento que mostró desde su llegada despertó el interés de Racing Club , pero la respuesta de la directiva granate ante el primer acercamiento de la Academia fue contundente y hoy las charlas quedaron estancadas.

Según informó el periodista Flavio Azzaro en AZZ, el Granate pidió U$S 3.000.000 por el pase del lateral izquierdo, algo que no esperaban del lado de la Academia, y por este motivo la negociación quedó en standy-by, afirmó el comunicador.

En este contexto, hay otra cuestión a tener en cuenta: el pase de Marcich es compartido entre Lanús y Platense. El Granate es dueño del 60%, mientras que el Calamar conserva el 40% restante, y ambos clubes acordaron un valor de venta en su momento, informó el periodista David Caruso.

Lo que quiere hacer Lanús con Marcich

A priori, la idea de Lanús sería no desprenderse del defensor pensando en los desafíos que tendrá el equipo de Mauricio Pellegrino en la segunda parte del año, aunque estarían disputados a negociar si llega una oferta interesante a las oficinas de la Fortaleza. Por lo pronto, eso no sucedió y hoy es complicado que puedan haber un acuerdo.

También existe otra posibilidad en medio de esta situación. La entidad que preside Nicolás Russo puede adquirir el 40% restante al valor estipulado en el primer contrato y después ponerle el valor de venta que deseé, lo que le permitiría sacar de la negociación a Platense y avanzar -o no- con una transferencia. Sin embargo, hasta el momento, no hubo avances al respecto.

Sasha Marcich, Lanús

Más allá de esto, Lanús se manejará tranquilo y sin desesperarse en los próximos días, ya que el mercado de pases abrió hace pocas semanas y los clubes de la Liga Profesional tienen tiempo de incorporar futbolistas hasta el 21 de julio

Los impactantes números que seducen a Racing

El lateral izquierdo llegó a Lanús con el complicado desafío de reemplazar a Julio Soler, vendido a la Premier League de Inglaterra a comienzos del 2025, pero no le pesó la responsabilidad y rápidamente se afianzó en el 11 titular. A fuerza de buenas actuaciones, se consolidó y terminó siendo uno de los pilares en la Copa Sudamericana ganada a fin de año.

Y sus números son una muestra de eso. En un año y medio en el club, Sasha Marcich disputó 74 partidos (69 como titular), convirtió 3 goles y brindó 11 asistencias. Obviamente, esto lo puso en la mira de Racing, aunque en Lanús tienen en claro que no se quieren desprender fácilmente de él.