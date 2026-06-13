Lanús se planta ante Racing y le puso alto precio a Sasha Marcich

Sasha Marcich es uno de los futbolistas codiciados de Lanús en este mercado de pases. El buen rendimiento que mostró desde su llegada despertó el interés de Racing Club, pero la respuesta de la directiva granate ante el primer acercamiento de la Academia fue contundente y hoy las charlas quedaron estancadas.
Según informó el periodista Flavio Azzaro en AZZ, el Granate pidió U$S 3.000.000 por el pase del lateral izquierdo, algo que no esperaban del lado de la Academia, y por este motivo la negociación quedó en standy-by, afirmó el comunicador.
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En este contexto, hay otra cuestión a tener en cuenta: el pase de Marcich es compartido entre Lanús y Platense. El Granate es dueño del 60%, mientras que el Calamar conserva el 40% restante, y ambos clubes acordaron un valor de venta en su momento, informó el periodista David Caruso.
Lo que quiere hacer Lanús con Marcich
A priori, la idea de Lanús sería no desprenderse del defensor pensando en los desafíos que tendrá el equipo de Mauricio Pellegrino en la segunda parte del año, aunque estarían disputados a negociar si llega una oferta interesante a las oficinas de la Fortaleza. Por lo pronto, eso no sucedió y hoy es complicado que puedan haber un acuerdo.
También existe otra posibilidad en medio de esta situación. La entidad que preside Nicolás Russo puede adquirir el 40% restante al valor estipulado en el primer contrato y después ponerle el valor de venta que deseé, lo que le permitiría sacar de la negociación a Platense y avanzar -o no- con una transferencia. Sin embargo, hasta el momento, no hubo avances al respecto.
Más allá de esto, Lanús se manejará tranquilo y sin desesperarse en los próximos días, ya que el mercado de pases abrió hace pocas semanas y los clubes de la Liga Profesional tienen tiempo de incorporar futbolistas hasta el 21 de julio
Los impactantes números que seducen a Racing
El lateral izquierdo llegó a Lanús con el complicado desafío de reemplazar a Julio Soler, vendido a la Premier League de Inglaterra a comienzos del 2025, pero no le pesó la responsabilidad y rápidamente se afianzó en el 11 titular. A fuerza de buenas actuaciones, se consolidó y terminó siendo uno de los pilares en la Copa Sudamericana ganada a fin de año.
Y sus números son una muestra de eso. En un año y medio en el club, Sasha Marcich disputó 74 partidos (69 como titular), convirtió 3 goles y brindó 11 asistencias. Obviamente, esto lo puso en la mira de Racing, aunque en Lanús tienen en claro que no se quieren desprender fácilmente de él.