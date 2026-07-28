Banfield recibe a Sarmiento, con las tablas en juego

Banfield y Sarmiento se verán las caras esta noche por la 2º fecha del Torneo Clausura . Ambos perdieron en la jornada inaugural y los tres puntos en juego cotizan mucho para las tablas que definirán los puestos de descenso al final de la temporada.

El partido, que comenzará a las 19 en el estadio Florencio Sola , será arbitrado por Andrés Gariano, secundado por Miguel Savorani y Marcelo Bistocco. Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca. VAR: Álvaro Carranza. AVAR: Lucas Cavallero. TV: TNT Sports.

Gana más tiempo. Una buena para Banfield: se extendió el cierre del libro de pases

Para Banfield serán todas finales, de hecho se cruza con un rival directo, como lo será Estudiantes de Río Cuarto la próxima fecha, en Córdoba. Los dirigidos por Pedro Troglio buscarán ante su público recuperarse del traspié ante Huracán. Los de Facundo Sava cayeron sobre la hora 3-2 contra Argentinos Juniors.

La salvación es el objetivo de los dos. Sarmiento (19) está un punto arriba de Banfield por tabla anual, que tiene último a Estudiantes de Río Cuarto (8).

En tanto, en la tabla de promedios es Banfield el que está cinco unidades arriba de Sarmiento (94 / 89). Por debajo están Aldosivi y el León del Imperio, que dividen por dos y una temporada, respectivamente.

Y acá está uno de los puntos salientes del reglamento de la AFA. Si un mismo equipo finaliza último la temporada en ambas tablas, el segundo descenso a la Primera Nacional se determinará por tabla anual, es decir el anteúltimo ubicado. Banfield está 10 puntos encima del Tiburón, con Atlético Tucumán (14) en el medio.

Los últimos dos partidos en el estadio Florencio Sola fueron empates: 1-1 Ignacio Rodríguez; Feranco Paredes) en 2024 y 0-0 en 2022. El Verde de Junín no se impone como visitante desde el 19/5/1984, cuando venció por 2-1, por 16º fecha de la Primera B, con goles de Jorge Ortiz y Rubén Molina; Pedro Molina para el Taladro.

Banfield y las inhibiciones

Debido a las inhibiciones -algunas de ellas en curso de solución- que pesan sobre el club, Banfield no pudo oficializar a sus refuerzos: el lateral izquierdo Lautaro Cano y el mediocampista John Arteaga.

Debido a este problema, que se hace presente en cada mercado de pases, es que se cayó la llegada del delantero Tiago Caballero, que se encontraba entrenando con el plantel en el Campo de Deportes y tomó la decisión de volver a Olimpia.

Al margen de estas cuestiones, el club busca acelerar con otras contrataciones antes del 31 de julio. Aunque, en caso de vender o ceder un futbolista al exterior, tendrá tiempo hasta el 2 de septiembre para reemplazar esa baja.

Probables formaciones de Banfield y Sarmiento

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel y Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Sarmiento: Mauricio Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez y Gabriel Díaz; Junior Marabel y Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

Hora: 19. Árbitro: Andrés Gariano. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports.