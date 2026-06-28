Banfield tiene cerca a su primer refuerzo, pero necesita levantar las inhibiciones

Más allá que el club atraviesa un momento económico delicado, Banfield sabe que debe reforzarse para afrontar el Torneo Clausura y empezó a moverse en ese sentido. Por eso, mientras busca levantar las inhibiciones que pesan sobre sus espaldas, encaminó la llegada del primer refuerzo del mercado de pases .

Hasta el momento, el Taladro no puede oficializar a ningún refuerzo, debido que está inhabilitado a poder contratar futbolistas por las siete inhibiciones que aparecen registradas en la FIFA . Sin embargo, desde el club confían que las pondrán levantar en los próximos días, como sucedió en el inicio del año.

En este contexto, Banfield avanzó en la contratación de un lateral izquierdo. Se trata de defensor Lautaro Cano , quien tiene "muy avanzadas" las conversaciones para convertirse en uno de los refuerzos que sumará Pedro Troglio en este receso de invierno. El futbolista, formado en Vélez Sarsfield , ya trabaja con el plantel en Luis Guillón, aunque todavía no firmó contrato.

Este defensor, de 23 años, llegaría en condición de libre tras un paso por el fútbol de Chipre y firmaría un contrato hasta diciembre del 2027, aportándole una variante al equipo luego de la salida de Nicolás Colazo .

Quién es Lautaro Cano, el próximo refuerzo de Banfield

lautaro cano

Cano se desempeña como lateral izquierdo, también puede hacerlo como mediocampista y extremo por esa banda, y es uno de los producto de La Fábrica de Vélez. En el Fortín no llegó a debutar en primera, pero cuenta con un paso en la selecciones juveniles de Argentina.

Por eso, tras sumar unos 11 partidos en la reserva de la V azulada, probó en el exterior. Primero jugó en el AEL Limassol, después pasó por el APOEL FC y su último club fue Omonia Aradippou, donde disputó 29 partidos, convirtió un gol y brindó una asistencia.