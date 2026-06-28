domingo 28 de junio de 2026
Escribinos
28 de junio de 2026
Mercado de pases.

Banfield tiene cerca a su primer refuerzo, pero necesita levantar las inhibiciones

Pese a la imposibilidad de poder contratar, Banfield negocia la llegada de Lautaro Cano, confiando en resolver la situación de cara al Torneo Clausura.

Banfield ya tiene el primer refuerzo.

Banfield ya tiene el primer refuerzo.

Más allá que el club atraviesa un momento económico delicado, Banfield sabe que debe reforzarse para afrontar el Torneo Clausura y empezó a moverse en ese sentido. Por eso, mientras busca levantar las inhibiciones que pesan sobre sus espaldas, encaminó la llegada del primer refuerzo del mercado de pases.

Lee además
La Comisión Directiva de Banfield reincorporó a trabajadores que habían sido despedidos.
Nuevos aires.

Reincoporan a trabajadores despedidos en Banfield

Banfield se ilusiona con recuperar a Martín Río.
Mercado de pases.

Banfield quiere repatriar a Martín Río para el Torneo Clausura

En este contexto, Banfield avanzó en la contratación de un lateral izquierdo. Se trata de defensor Lautaro Cano, quien tiene "muy avanzadas" las conversaciones para convertirse en uno de los refuerzos que sumará Pedro Troglio en este receso de invierno. El futbolista, formado en Vélez Sarsfield, ya trabaja con el plantel en Luis Guillón, aunque todavía no firmó contrato.

Este defensor, de 23 años, llegaría en condición de libre tras un paso por el fútbol de Chipre y firmaría un contrato hasta diciembre del 2027, aportándole una variante al equipo luego de la salida de Nicolás Colazo.

Quién es Lautaro Cano, el próximo refuerzo de Banfield

lautaro cano

Cano se desempeña como lateral izquierdo, también puede hacerlo como mediocampista y extremo por esa banda, y es uno de los producto de La Fábrica de Vélez. En el Fortín no llegó a debutar en primera, pero cuenta con un paso en la selecciones juveniles de Argentina.

Por eso, tras sumar unos 11 partidos en la reserva de la V azulada, probó en el exterior. Primero jugó en el AEL Limassol, después pasó por el APOEL FC y su último club fue Omonia Aradippou, donde disputó 29 partidos, convirtió un gol y brindó una asistencia.

Temas
Seguí leyendo

Reincoporan a trabajadores despedidos en Banfield

Banfield quiere repatriar a Martín Río para el Torneo Clausura

El plantel de Banfield se plantó ante la dirigencia por incumplimientos económicos

Banfield recurre a un préstamo millonario para pagar deudas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lionel Scaloni habló tras el triunfo de la Selección Argentina.
Declaraciones.

"Ahora se viene lo bueno": el mensaje de Scaloni tras el triunfo de Argentina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca, contra Sol Abraham en Gran Hermano. 
Se pudrió todo.

Andrea del Boca, a Sol Abraham en Gran Hermano: "Me chupa un hue..."