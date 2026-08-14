Ya plantaron en Lomas de Zamora más de 3 mil árboles nativos

Los árboles embellecen las calles y son fundamentales para mejorar la calidad de vida en los barrios. En Lomas de Zamora ya se plantaron más de 3 mil ejemplares nativos a través de jornadas planificadas por el Municipio junto a vecinos e instituciones.

Durante todo el año, el programa Forestar en Comunidad tiene una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables. "Estamos sumando nuevos árboles en las avenidas de Lomas que son muy transitadas y les falta sombra. En esta oportunidad forestamos la Avenida Martín Rodríguez , en Centenario , donde elegimos las especies más adecuadas para cada vereda y planificamos su distribución para lograr un entorno más lindo, fresco y saludable", informaron desde la Secretaría de Ambiente .

En la localidad de Centenario también plantaron lapachos en la Escuela Nuestra Señora de Itatí y sobre la calle Bolonia. Mientras que en el Barrio Nocito , de Parque Barón , sumaron nuevos árboles tras un pedido de vecinos que querían tener más linda su cuadra.

"Un árbol muy grande que tenía en la puerta de mi casa sufrió un accidente en el que se rajó su tronco y con el Municipio intentamos salvarlo pero se tuvo que talar por una cuestión de precaución en la vía pública. Ahora estoy muy contenta porque vinieron a plantar un árbol para reemplazarlo así que les agradezco por el trabajo que hacen para que el barrio esté más lindo", contó Yamila, vecina de Turdera .

Los vecinos pueden pedir un árbol para plantar en la puerta de su casa.

Por su parte, en la Parroquia San Francisco de Asís de Llavallol organizaron una jornada de plantación comunitaria para incorporar ejemplares nativos en los alrededores de la institución. Además, los vecinos participaron de una charla sobre la importancia de los árboles para el ambiente.

Los vecinos que quieran plantar un árbol en la puerta de su casa pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2193-7726 o comunicarse con las redes de Ambiente Lomas. Los especialistas brindarán asesoramiento para elegir la especie adecuada y coordinar la plantación de manera conjunta.

Censan los árboles para planificar nuevas forestaciones

Los árboles dan más sombra en verano, ayudan a retener el agua de la lluvia y mejoran la calidad del aire. Junto a la Facultad de Agronomía de la UBA, el Municipio de Lomas hizo un censo para tener precisiones sobre cada una de las especies y planificar nuevas jornadas de forestación.

Los equipos de Ambiente Lomas censaron los árboles en los barrios y anotaron cada detalle para generar información precisa sobre el estado de cada ejemplar. Para las recorridas usaron una aplicación para celulares que permite fotografiar y georreferenciar las especies y acceder a una ficha técnica con información sobre la altura y antigüedad, entre otras especificaciones.