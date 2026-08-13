jueves 13 de agosto de 2026
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13 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Polémica salida de Olga de la influencer Mar Cosca

La influencer Mar Cosca anunció su salida del programa TDT del canal de streaming Olga y explicó al aire los motivos de su inesperada decisión.

Mas Cosca se fue de Olga.&nbsp;

Mas Cosca se fue de Olga. 

La influencer Mar Cosca renunció al programa Tarde de Tertulia, también conocido como TDT, en el canal de streaming Olga, y anunció su salida del ciclo al aire, explicando que su decisión se debe a los comentarios ofensivos que recibe a diario.

Muy angustiada por la situación, comparó la exposición que implica formar parte del programa es “como entrar a Gran Hermano”: “Hay mucha gente que va a querer verte y mucha gente que no va a querer verte y yo estuve pagando el derecho de piso”.

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Además, la joven indicó al aire que no está "bien" para recibir las críticas que le hacen aquellos que detrás de una pantalla se dedican a agredir sin piedad a los demás.

"Me pone muy mal. No busco caerle bien a todo el mundo ni que todo el mundo quiera escucharme, pero nada. Estoy sensible. Estoy mal. Y no estoy como para recibir capaz esa exposición sino encerrarme en mi casa y llorar en el sillón", expresó la influencer.

La influencer Mar Cosca dejó el canal de streaming Olga.

La influencer Mar Cosca dejó el canal de streaming Olga.

Mar Cosca, de las redes sociales a Olga

Mar Cosca es una influencer, modelo y creadora de contenido que construyó su popularidad principalmente en redes sociales, con humor, moda y anécdotas cotidianas.

Su llegada a TDT, el programa que se emite por el canal de streaming Olga, se produjo en abril de 2026. El ciclo la incorporó junto a Marti Benza, Cami Jara, Nico Ferrero, Giani Odoguardi y Juli Manzotti.

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