La abuela de la beba asesinada apuntó contra la madre: "No tenía que dejarla con un desconocido"

La abuela de Alahia Galarza , la beba asesinada en Villa Rita , apuntó contra la madre de la niña por haberla dejado al cuidado de su pareja, Lionel Martínez , quien permanece detenido acusado de "homicidio agravado por el vínculo".

En diálogo con La Unión , la mujer reconoció que su exnuera se encontraba trabajando al momento de los hechos, pero cuestionó que la beba quedara al cuidado del joven de 20 años, quien no era su padre biológico. “Ella no estaba. La mamá de Alahia trabajaba”, explicó.

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Sin embargo, la abuela sostuvo que esa circunstancia no justificaba que la niña de 1 año y 7 meses se quedara sola con Martínez. “De todas maneras, no tenía por qué dejar la beba con un desconocido”, afirmó.

La declaración se conoce mientras la Justicia intenta determinar cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Martínez permanece detenido, mientras que la madre de Alahia, una adolescente de 17 años, continúa a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El padrastro de la víctima está detenido.

“Creo que ella, en alguna manera, de algo la van a culpar. ¿Qué hacía una menor con un desconocido, por más que haya sido pareja de la madre?”, sostuvo.

La situación procesal de la adolescente todavía no está definida. Al tratarse de una menor de edad, el expediente que la involucra quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que deberá determinar, a partir de las pruebas reunidas, cuál fue su eventual grado de participación o conocimiento de lo ocurrido.

Crimen en Lomas de Zamora

Mientras tanto, la investigación contra Martínez continúa en la UFI 17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan. El joven fue detenido luego de llevar a Alahia, ya sin vida, a una unidad sanitaria y asegurar que la beba se había caído de la cama.

Sin embargo, los médicos detectaron múltiples lesiones que no eran compatibles con una caída accidental y dieron aviso a la Policía. Posteriormente, la autopsia preliminar determinó que la muerte había sido provocada por una golpiza.