viernes 14 de agosto de 2026
Escribinos
13 de agosto de 2026
Crimen.

La abuela de la beba asesinada apuntó contra la madre: "No tenía que dejarla con un desconocido"

“Ella no estaba, porque trabajaba”, contó a La Unión. Sin embargo, consideró que la menor podría ser responsabilizada por haber dejado a la beba con el joven.

Alahia, durante su primer cumpleaños.

Alahia, durante su primer cumpleaños.

La abuela de Alahia Galarza, la beba asesinada en Villa Rita, apuntó contra la madre de la niña por haberla dejado al cuidado de su pareja, Lionel Martínez, quien permanece detenido acusado de "homicidio agravado por el vínculo".

En diálogo con La Unión, la mujer reconoció que su exnuera se encontraba trabajando al momento de los hechos, pero cuestionó que la beba quedara al cuidado del joven de 20 años, quien no era su padre biológico. “Ella no estaba. La mamá de Alahia trabajaba”, explicó.

Lee además
Se cumplen 6 años del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de los rugbiers en Villa Gesell.
Caso histórico.

Se cumplen 6 años del asesinato de Fernando Báez a manos de los rugbiers
El prófugo detenido. Lo arrestaron en más de una ocasión.
Detenido.

Insólito: lo acusan de un intento de asesinato en Lomas y tuvo múltiples detenciones

Sin embargo, la abuela sostuvo que esa circunstancia no justificaba que la niña de 1 año y 7 meses se quedara sola con Martínez. “De todas maneras, no tenía por qué dejar la beba con un desconocido”, afirmó.

La declaración se conoce mientras la Justicia intenta determinar cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Martínez permanece detenido, mientras que la madre de Alahia, una adolescente de 17 años, continúa a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El padrastro de la víctima está detenido.

El padrastro de la víctima está detenido.

“Creo que ella, en alguna manera, de algo la van a culpar. ¿Qué hacía una menor con un desconocido, por más que haya sido pareja de la madre?”, sostuvo.

La situación procesal de la adolescente todavía no está definida. Al tratarse de una menor de edad, el expediente que la involucra quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que deberá determinar, a partir de las pruebas reunidas, cuál fue su eventual grado de participación o conocimiento de lo ocurrido.

Crimen en Lomas de Zamora

Mientras tanto, la investigación contra Martínez continúa en la UFI 17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan. El joven fue detenido luego de llevar a Alahia, ya sin vida, a una unidad sanitaria y asegurar que la beba se había caído de la cama.

Sin embargo, los médicos detectaron múltiples lesiones que no eran compatibles con una caída accidental y dieron aviso a la Policía. Posteriormente, la autopsia preliminar determinó que la muerte había sido provocada por una golpiza.

Temas
Seguí leyendo

Se cumplen 6 años del asesinato de Fernando Báez a manos de los rugbiers

Insólito: lo acusan de un intento de asesinato en Lomas y tuvo múltiples detenciones

Atraparon al último prófugo por el asesinato de Agustín Rivero: lo delató una expareja

Condenaron a 17 años de cárcel a "El Pistolero" Gauto por el asesinato de un joven en Villa Galicia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La profesora de Lomas de zamora Micaela Grimoldi coordina dos grupos de ballroom.
Pasión.

Una profesora de Lomas lleva a decenas de bailarinas a competir en el South American Open

Las más leídas

Te Puede Interesar

Marcela Feudale picante con Karen Reichardt. 
Se pudrió todo.

Marcela Feudale destrozó a Karen Reichardt: "Sos burrita y con ganas"