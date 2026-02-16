Insólito: lo acusan de un intento de asesinato en Lomas de Zamora y lo detuvieron varias veces

Un hombre de 31 años que era buscado por un intento de asesinato en Lomas de Zamora fue detenido junto a varios cómplices con los que robaban autos mediante un inhibidor en Avellaneda. Insólitamente, lo arrestaron más de una vez por distintos delitos.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el arresto se produjo cuando efectivos policiales divisaron un Ford Fiesta celeste con cuatro ocupantes a bordo en actitud sospechosa, en el cruce de Nicolás Avellaneda y 25 de Mayo , en la localidad de Dock Sud .

Al ver a los policías, los sujetos aceleraron e intentaron escapar. Los uniformados los persiguieron y los interceptaron en la intersección de Campana y Debenedetti . Enseguida los bajaron del auto y los revisaron. Ahí empezaron a descubrirse distintos delitos.

La banda poseía un dispositivo electrónico utilizado para clonar e inhibir vehículos , según precisaron las fuentes. Evidentemente, se dedicaban a robar autos con esta modalidad. Pero todavía faltaba algo más: uno de ellos estaba prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora .

Un prófugo detenido varias veces

auto inhibidor Un auto, un inhibidor y un destornillador: elementos incautados al prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora.

Al cursar los datos de cada uno en el sistema informático, se descubrió que uno de los sujetos era buscado por un intento de asesinato ocurrido durante la pandemia de coronavirus. Tenía pedido de captura activo por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa", solicitado por el Juzgado de Garantías Nº9 de Lomas.

Lo más insólito de la detención es que no era la primera vez que capturaban a este prófugo. En marzo del año pasado, lo habían detenido mientras manejaba un Ford Fiesta celeste por Avellaneda. Se constató que era el mismo vehículo en el que se movilizaba con sus tres cómplices. Un mes antes, volvieron a detenerlo en Dock Sud, luego de que fuera visto caminando con actitud sospechosa.

En mayo de 2021, lo habían arrestado en la localidad de Laferrere, partido de La Matanza. Estaba en un Volkswagen Golf gris con otros dos jóvenes y llevaban una ametralladora lista para el disparo. Esa vez, quedaron imputados por "tenencia ilegal de arma de guerra".

El sujeto en cuestión junto con sus tres cómplices fueron llevados a la comisaría local y puestos a disposición de la Justicia.