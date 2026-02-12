jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026
Detenido.

Estaba prófugo por un robo en Lomas de Zamora y lo atraparon en otro asalto

Fue arrestado por robar armado en Avellaneda y comprobaron que tenía un pedido de captura de la Justicia de Lomas.

El momento de la detención del prófugo.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando un ladrón entró a un centro de salud de la calle Laprida al 100, en la zona céntrica de Avellaneda, y amenazó a las empleadas con una arma para robarles sus celulares. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

El joven fue asesinado a balazos por motochorros.
Investigación.

Detuvieron a un motochorro prófugo por un crimen en Barrio Obrero
El prófugo fue capturado por la Policía Federal.
Detenido y condenado.

El insólito caso de "El Tuerto": mató, estuvo 10 años prófugo y usaba Facebook

Tras el violento episodio, el delincuente escapó en un Fiat Palio gris. Una vez hecha la denuncia, desde el centro de monitoreo local identificaron ese vehículo y el lector de patentes lo detectó circulando por la calle.

Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación organizaron un operativo cerrojo para interceptar el auto y detener al delincuente.

robo
El robo quedó grabado en una cámara de seguridad.

Lo buscaban en Lomas de Zamora

El sujeto era un hombre de 48 años, identificado como P.E.M., quien tenía en su poder un arma de juguete. Además, llevaba una riñonera, lentes de sol idénticos a los que había usado durante el robo y dos teléfonos celulares marca Samsung.

Cuando los policías chequearon los datos y antecedentes del detenido, comprobaron que era buscado por un episodio similar en Lomas. Tenía pedido de captura por el delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada”.

La solicitud de detención había sido expedida por el Juzgado de Garantías Nº6 de Lomas de Zamora. Ante esta situación, lo llevaron de inmediato a la Comisaría 1ª de Avellaneda. Desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 local ordenaron ponerlo a disposición de la Justicia lomense para ser interrogado en la primera audiencia.

arma
Elementos incautados al delincuente, que ya tenía un antecedente similar en Lomas de Zamora.

