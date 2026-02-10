Detuvieron a un hombre que estaba prófugo por un tiroteo entre remiseros en Budge

El hombre que estaba prófugo, quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre identificado como Nicolás Miculan fue detenido por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el 27 de julio de 2024 contra un grupo de remiseros en Ingeniero Budge y por el que estaba prófugo de la Justicia desde entonces.

El violento episodio sucedió en Camino de la Ribera y Bruno Tavano, y fue alertado por vecinos que llamaron al 911 para informar sobre un enfrentamiento a tiros en la zona.

Al llegarr al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora constataron que un Volkswagen Vento presentaba ocho impactos de bala y que cuatro personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como Matías Senalli, Pedro Machuca, Eduardo López y Kevin Alcaraz.

De acuerdo con la investigación, el conflicto se originó por una disputa entre remiseros de las paradas “Puente La Noria” y “Flores”, vinculada al uso del estacionamiento. El encargado del segundo grupo habría amenazado previamente a los trabajadores del otro sector y, minutos más tarde, regresó al lugar acompañado por Nicolás y Jairo Miculan, quienes efectuaron múltiples disparos contra las personas y el vehículo.

El prófugo era parte de una banda delictiva Tras el ataque, los agresores escaparon en un Volkswagen Fox blanco. Sin embargo, luego de una exhaustiva investigación, las autoridades establecieron que los imputados contaban con antecedentes penales y estarían vinculados a otros hechos de violencia, manteniendo amedrentados a comerciantes y trabajadores de la feria La Salada. Finalmente, se logró identificar el domicilio de Nicolás Miculan en el Barrio Obrero de Lomas de Zamora, donde se realizó un allanamiento que culminó con su detención.

