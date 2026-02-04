Detuvieron a un motochorro prófugo por un crimen en Barrio Obrero

Un joven de 18 años, identificado como Dylan Orellana , fue detenido en el marco de la investigación por el crimen de Tahiel Robero Gómez , asesinado por motochorros en Barrio Obrero de Lomas de Zamora , durante un hecho de inseguridad ocurrido en octubre del 2025.

Con esta detención concretada días atrás, ahora la causa cuenta con dos sospechosos a disposición de la Justicia : el otro implicado es menor de edad y cumple prisión preventiva con arresto domiciliario hasta el juicio.

Para el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas, ambos delincuentes atacaron a la víctima para robarle la moto. Los dos serán juzgados por el mismo delito.

Gómez falleció a causa de cinco heridas de bala efectuadas por uno de los malvivientes que lo agredieron en plena vía pública. Los testigos y las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para identíficarlos.

Crimen en Barrio Obrero

Según las autoridades, los atacantes llegaron a la esquina de las calles 103 y 2, donde, sin mediar palabra, uno de ellos disparó en múltiples ocasiones contra Gómez, quien sufrió cinco impactos de bala: en el estómago, el brazo izquierdo, la ingle, el muslo izquierdo y el glúteo derecho.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, llevándose la moto de la víctima, pero poco después, la familia de Tahiel denunció que los presuntos asesinos fueron vistos circulando por el barrio con la moto robada. El menor de ellos fue detenido a los pocos días del hecho.

Por su parte, la víctima fue trasladada de inmediato a una sala de primeros auxilios, donde perdió la vida a causa de las graves heridas sufridas.