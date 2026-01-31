Detuvieron en Villa Centenario al acusado del crimen de un hombre acribillado en la puerta de su casa

Un hombre fue detenido por el crimen de un sujeto asesinado a tiros en la puerta de su casa, durante un violento hecho que estaría vinculado a un ajuste de cuentas, ocurrido días atrás en la localidad de Remedios de Escalada , en el límite con Lomas de Zamora .

El presunto asesino fue apresado durante una serie de allanamientos que incluyó un operativo en Villa Centenario , donde secuestraron armas de fuego que quedaron incautadas como elementos importantes para la causa.

Giro judicial. Lo detuvieron por el crimen de un joven asesinado delante de su novia, pero quedó preso por otra causa

Investigación. Cayeron dos sospechosos por el crimen de un joven asesinado delante de su novia en Llavallol

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, sujetos en moto abrieron fuego en el frente de la vivienda de la víctima y escaparon una vez consumada la brutal agresión, de la que resultó herido otro individuo, alcanzado por una bala en el pie.

Además, la Policía secuestró varios vehículos: un Jeep , un Volkswagen Fox y dos motocicletas, una Honda y una Bajaj Rouser .

Según trascendió, el supuesto autor del asesinato sería una persona dedicada a la venta de drogas, al igual que su cómplice, que sigue prófugo y sería intensamente buscado por la Justicia.

El crimen

La víctima fatal fue identificada como Diego Lamazares, de 35 años. Según informaron fuentes de la investigación, el episodio se produjo cuando varios agresores abrieron fuego contra el frente de una vivienda ubicada en Ceferino Namuncurá al 4200, casi en la intersección con Magallanes.

Como consecuencia del ataque, Lamazares recibió dos disparos que le provocaron la muerte en el lugar. En tanto, otro hombre de la misma edad resultó herido en uno de sus pies y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo a los primeros reportes médicos.