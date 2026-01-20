Crimen de Lara Fernández: rechazaron liberar a los asesinos y seguirán presos

Rechazaron el pedido de excarcelación a los tres delincuentes condenados por el crimen de Lara Fernández , la adolescente que había sido asesinada durante un intento de robo en Lomas de Zamora , en el Año Nuevo de 2022.

Cristian Maidana , Alan Benjamín González y Leandro Nicolás Strassera habían recibido más de 20 años de prisión por haber participado del asalto y el homicidio de Lara, ocurrido el 1 de enero de 2022 en el barrio Parque Barón . Sin embargo, como hay varias instancias de apelación y la sentencia no está firme, sus abogados defensores presentaron un pedido de excarcelación.

Aniversario. El pedido de uno de los asesinos de Lara Fernández, a cuatro años del crimen en Parque Barón

La familia de la víctima estaba muy preocupada por la posibilidad de que les otorgaran este beneficio, pero la Justicia fue tajante: todos seguirán presos . El Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de Lomas de Zamora desestimó las presentaciones y les negó la excarcelación.

Entre los fundamentos que dio el tribunal, se estableció el claro riesgo de fuga que presentan los tres detenidos. Si bien ninguno fue condenado a prisión perpetua, tienen penas altas y habían hecho mucha fuerza para ser liberados. Finalmente, seguirán tras las rejas.

"Por suerte se lo rechazaron a los tres. El beneficio es cuando no está firme la condena. Ellos tuvieron un juicio y son culpables, ese fue el fundamento que dio la fiscalía. Y están ni más ni menos que por homicidio. Es indignante que existan esos beneficios", remarcó Laura, la madre de Lara, en diálogo con La Unión.

Las condenas por el crimen de Lara Fernández

La banda que asaltó a Lara, captada por una cámara de seguridad. La banda que asaltó a Lara Fernández, captada por una cámara de seguridad.

González recibió la pena de 24 años de prisión, por el delito de "homicidio en ocasión de robo, agravado por el empleo de arma de fuego y la intervención de un menor de edad". Lo juzgaron por dos hechos: el de Lara y el de Hugo Domato, un hombre asesinado en La Matanza días después del crimen de la joven.

Por su parte, Strassera, quien había estado un año y medio prófugo, fue condenado a 21 años de prisión por el mismo delito y por otros dos robos. Finalmente, el tribunal confirmó una pena de 20 años de prisión para Maidana.

La familia de Lara apeló la sentencia y pidió la prisión perpetua para los tres imputados, entendiendo que son coautores del delito "homicidio criminis causa". Sin embargo, en casi un año y medio, todavía no hay una resolución.

Cabe recordar que el caso tiene un cuarto detenido, conocido como "Martincito", quien robaba junto a los tres imputados y habría sido quien gatilló el arma para matar a Fernández y a Domato. El adolescente no fue juzgado en este proceso porque era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. La Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil se ocupa de su causa.