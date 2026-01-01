Mamá de Lara Fernández: "Para nosotros no existe Navidad ni Año Nuevo"

Laura y Lara, en momentos felices en Lomas de Zamora.

Laura Fernández, la mamá de Lara Fernández, la adolescente que fue asesinada el 1 de enero de 2022 en Lomas de Zamora, compartió su dolor a cuatro años del crimen: “Esta fecha me destruye porque, más allá de que sea el cuarto año, es como si hubiera sido ayer”.

En una entrevista con Noticias Argentinas, reveló: “Quizás, Lara estudiaría en la universidad hoy en día, haría una carrera porque ella quería estudiar ingeniería agrónoma, pero le quitaron todas las posibilidades”.

Durante los últimos días, uno de los detenidos por el homicidio, Alan Benjamín Ávalos, solicitó la excarcelación. En este contexto, marcó: “Me quedé con el dolor, mientras los familiares de los detenidos pueden ir a verlos, les llevan comida y lo que quieran, cuentan el beneficio de tener celulares y un montón de cosas, mientras que su hermana y yo, u otras familias, quedaron destruídas”, añadió la madre de la menor.

No hay Año Nuevo para la familia de Lara Sin embargo, Laura encontró un objetivo fundamental: “Seguimos en lucha para que salgan las leyes. Los tiempos de la justicia son extensos y los nuestros no”. Asimismo, explicó: “Son días difíciles para mí y la familia porque para nosotros no existe una Navidad ni Año Nuevo. El 1 de enero estoy a las 9 de la mañana en el cementerio y así va a ser hasta el día que me muera”.

“Ya no me dan ganas de festejar nada, pero se sigue por la familia y porque hay que cambiar las leyes, así como aportar para que no te dejen muerta en vida”, cerró Fernández.

