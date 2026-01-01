jueves 01 de enero de 2026
Escribinos
Tristeza

Mamá de Lara Fernández: "Para nosotros no existe Navidad ni Año Nuevo"

La mamá de la joven asesinada en Lomas de Zamora remarcó que pasa todos los 1 de enero en el cementerio para visitar la tumba de su hija.

Laura y Lara, en momentos felices en Lomas de Zamora.

En una entrevista con Noticias Argentinas, reveló: “Quizás, Lara estudiaría en la universidad hoy en día, haría una carrera porque ella quería estudiar ingeniería agrónoma, pero le quitaron todas las posibilidades”.

No hay Año Nuevo para la familia de Lara

Sin embargo, Laura encontró un objetivo fundamental: “Seguimos en lucha para que salgan las leyes. Los tiempos de la justicia son extensos y los nuestros no”. Asimismo, explicó: “Son días difíciles para mí y la familia porque para nosotros no existe una Navidad ni Año Nuevo. El 1 de enero estoy a las 9 de la mañana en el cementerio y así va a ser hasta el día que me muera”.

“Ya no me dan ganas de festejar nada, pero se sigue por la familia y porque hay que cambiar las leyes, así como aportar para que no te dejen muerta en vida”, cerró Fernández.

