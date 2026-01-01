jueves 01 de enero de 2026
1 de enero de 2026
Fuego y preocupación.

Estaba por brindar y se le incendió el comercio en Llavallol: destrucción "prácticamente total"

El local, que servía de depósito de una perfumería, está ubicado en los Monoblock de Llavallol. Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas.

Los vecinos de Lomas siguen siendo damnificados por distintos incendios. En este caso, el siniestro ocurrió en Llavallol.

Un nuevo incendio sacudió la noche de Lomas de Zamora, en este caso minutos antes del brindis de Año Nuevo: un pequeño comercio situado en Llavallol fue envuelto en llamas provocando la pérdida total de los materiales. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

El comercio, que servía como un depósito de una perfumería, está situado en la intersección de las calles Alazan y Santos Vega, en una zona reconocida por los vecinos como los Monoblock de Llavallol, en el barrio Laberinto.

Ocurrió en la Galería Oliver, en el centro comercial de Lomas de Zamora.
Principio de incendio.

Susto en el centro de Lomas: chispas, humo y fuego en la Galería Oliver
Según testigos del choque, la responsabilidad mayor del accidente fue del auto
Choque fatal.

Tragedia en Lomas: un motociclista murió tras chocar con un auto

Inmediatamente ocurrido el siniestro, asistieron al lugar dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas, a cargo del Cabo 1º Maximiliano Barxell, Defensa Civil y móviles policiales, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Municipio de Lomas (pertenecientes al Centro de Protección Urbana, área que depende de la Secretaría de Seguridad).

Los incendios no cesan en Lomas de Zamora

Me enteré del incendio pasadas las 23.30, estaba por brindar. Yo vivo cerca del comercio y, por suerte, no hubo que lamentar ningún herido, aunque la destrucción fue prácticamente total”, indicó Carolina Méndez, dueña del lugar, en comunicación con el Diario La Unión.

Las hipótesis que se manejan sobre el origen de las llamas son diversas: la dueña del comercio cree que pudo haber sido producto de la pirotecnia, mientras que los Bomberos de Lomas no descartan alguna sobrecarga eléctrica producto de las altas temperaturas que se vivieron, especialmente, en las últimas jornadas.

Los Bomberos de Lomas acudieron inmediatamente al lugar y controlaron las llamas en el siniestro de Llavallol.

“Después de cada siniestro llevamos a cabo distintas investigaciones para reconocer los motivos de los incendios, pero en este caso particular todavía no lo podemos confirmar”, explicó Gustavo Liuzzi, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas.

Para finalizar, Luizzi llevó tranquilidad a la comunidad al indicar que la mayoría de las intervenciones a las que acudieron en la madrugada de Año Nuevo fueron “salidas menores emparentadas con árboles, postes de luz o cables y transformadores”, todas ellas sin peligro para los vecinos de Lomas.

Grave.

Es de Lomas y provocó una tragedia en Tigre: manejaba borracha, atropelló y mató

