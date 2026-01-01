jueves 01 de enero de 2026
Escribinos
1 de enero de 2026
Sin novedades.

Cristina Kirchner lleva 12 días internada: qué dice el último parte médico

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el Hospital Otamendi luego de ser operada por un cuadro de apendicitis.

Cristina Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre.

Cristina Kirchner ingresó al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el último comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.

Lee además
Cristina Kirchner fue operada en el Sanatorio Otamendi. 
Sigue internada.

La salud de Cristina: qué indicó el último parte médico del Otamendi
El próximo gran desafío de Patricia Bullrich es la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Próximo paso.

El Gobierno analiza llamar otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Cristina Kirchner, en habitación individual

Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad y no tiene fecha de alta confirmada. Había sido ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre último, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Mientras tanto, crece la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero. La defensa de la exmandataria intentará, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.

Presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, pedidos que fueron en principio rechazados por el TOF2.

Temas
Seguí leyendo

La salud de Cristina: qué indicó el último parte médico del Otamendi

El Gobierno analiza llamar otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

Javier Milei deja afuera a Villarruel del aumento salarial a funcionarios

Las Pymes denuncian que el Gobierno las dejó "libradas al azar"

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Alejandra Maglietti con Beto Casella.  video
Firme.

Alejandra Maglietti explicó por qué dejó El Nueve y se fue con Beto Casella