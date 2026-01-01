Cristina Kirchner lleva 12 días internada: qué dice el último parte médico

Hay preocupación por la lenta recuperación de la expresidenta Cristina Kirchner, que lleva 12 días internada tras ser operada el 20 de diciembre pasado en el Sanatorio Otamendi, donde llegó con un cuadro de apendicitis avanzado.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el último comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.

El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad y no tiene fecha de alta confirmada. Había sido ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre último, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Mientras tanto, crece la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero. La defensa de la exmandataria intentará, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.

Presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, pedidos que fueron en principio rechazados por el TOF2.