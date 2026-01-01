jueves 01 de enero de 2026
1 de enero de 2026
Refuerzos esperados.

Dos buenas noticias para Banfield en el inicio de 2026

El Taladro se aseguró a dos de los mejores jugadores de la última Liga Profesional y por eso Pedro Troglio arranca el año con una sonrisa.

El DT de Banfield arrancó el año con buenas noticias.

Banfield tendrá por delante una dura temporada en la Liga Profesional y por eso uno de los objetivos que se puso el club para este mercado de pases fue retener a los futbolistas más determinantes del 2025. Y eso está muy cerca de hacerse realidad.

El entrenador Pedro Troglio fue muy claro cuando renovó su vínculo por un año más, ya que antes de estampar la firma le pidió a la dirigencia retener a los futbolistas de mejor rendimiento del año pasado. En esa lista, había dos nombres puntuales: el mediocampista Martín Río y el defensor Ignacio Abraham.

Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks
Tomás Nasif dejará Banfield tras un año.
Sorpresa.

Tomás Nasif no seguirá en Banfield: cuál será su próximo destino

Para felicidad del DT, ambos futbolistas tienen encaminadas sus continuidades en Banfield y de no mediar inconvenientes de último momento, los dos seguirán defendiendo los colores verde y blanco en la próxima temporada de la Liga Profesional.

ignacio-abraham-banfield
Ignacio Abraham seguirá un año más en Banfield.

Banfield hizo uso de la opción, acordó con sus pares de Estudiantes de Río Cuarto un plan de pago y de esta manera, el DT se asegura a uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo en el último semestre.

Hasta el momento, con la camiseta del Taladro, Abraham disputó 23 partidos, 22 como titular, y fue uno de los destacados en el Torneo Clausura, ya que jugó de titular en los 16 partidos y completó los 90 minutos en todos salvo uno.

Un gran refuerzo para Pedro Troglio

Martín Río, a fuerza de goles y un buen rendimiento, se convirtió en uno de los líderes del equipo. Fue titular en 32 de los 33 partidos que disputó el equipo en la última temporada y además cerró siendo uno de los máximos goleadores del equipo con cinco tantos, sumándole a eso dos asistencias.

Martín Rio, con dos goles, fue la gran figura en el triunfo de Banfield.
Rio fue uno de los máximos goleadores de Banfield del 2025.

Con Troglio como entrenador, el mediocampista jugó todos los partidos y por eso era uno de los jugadores que quería retener para el 2026. Y eso está muy cerca de hacerse realidad, ya que Banfield logró inscribirlo y continuará en el club.

