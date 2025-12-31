Santiago Daniele sigue un año más en Banfield

Mientras intenta levantar las inhibiciones, Banfield no descansa en este mercado de pases y renovó el contrato del defensor Santiago Daniele , quien seguirá formando parte del plantel de Pedro Troglio de cara a la nueva temporada de la Liga Profesional .

Daniele , de 20 años, llegó a principio de año como una promesa desde Chacarita a préstamo por una temporada, sin cargo y con una opción de compra de U$S250 mil por un porcentaje del pase, para formar parte del plantel de Reserva.

Sus buenos rendimientos le permitieron subir al plantel profesional con el correr del año y de la mano de Pedro Troglio, se afianzó en el primer equipo. Por eso, con el aval del DT, quien lo tiene bien considerado, el club decidió extender el vínculo por una temporada más.

De esta manera, Daniele renovó su préstamo hasta diciembre del 2026 y seguirá siendo jugador de Banfield por una temporada más. En cuanto al acuerdo, el club confirmó la renovación, pero no dio detalles de la operación, algo que hará cuando cierre el libro de pases.

En el segundo semestre, Daniele se afianzó en Banfield

El defensor, que llegó proveniente desde Chacarita, integró el plantel de Reserva durante el primer semestre, siendo titular en la mayoría de los partidos en el equipo de Fernando Cinto: en total, disputó 13 encuentros (12 como titular) y anotó un gol, sumando 900 minutos en cancha.

santiago daniele banfield Daniele jugó seis partidos en la primera de Banfield.

Luego, con la llegada de Troglio, Daniele comenzó a tener participación en el primer equipo y cerró el año con seis partidos en la primera del Taladro, siendo titular en tres y con un total de 272 minutos en cancha.

Estos números dejaron satisfechos a todos en Banfield y por eso, tras la renovación del vínculo del actual entrenador, decidieron extenderle el vínculo, con el objetivo de que siga afianzándose en el primer equipo.