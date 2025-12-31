Santiago Daniele sigue un año más en Banfield

Sus buenos rendimientos le permitieron subir al plantel profesional con el correr del año y de la mano de Pedro Troglio, se afianzó en el primer equipo. Por eso, con el aval del DT, quien lo tiene bien considerado, el club decidió extender el vínculo por una temporada más.
De esta manera, Daniele renovó su préstamo hasta diciembre del 2026 y seguirá siendo jugador de Banfield por una temporada más. En cuanto al acuerdo, el club confirmó la renovación, pero no dio detalles de la operación, algo que hará cuando cierre el libro de pases.
En el segundo semestre, Daniele se afianzó en Banfield
El defensor, que llegó proveniente desde Chacarita, integró el plantel de Reserva durante el primer semestre, siendo titular en la mayoría de los partidos en el equipo de Fernando Cinto: en total, disputó 13 encuentros (12 como titular) y anotó un gol, sumando 900 minutos en cancha.
Luego, con la llegada de Troglio, Daniele comenzó a tener participación en el primer equipo y cerró el año con seis partidos en la primera del Taladro, siendo titular en tres y con un total de 272 minutos en cancha.