miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
Acuerdo firmado.

Santiago Daniele sigue un año más en Banfield

El defensor renovó el préstamo por una temporada más y seguirá siendo parte del plantel de Pedro Troglio con miras a la nueva Liga Profesional.

Daniele seguirá un año más en Banfield.

Daniele seguirá un año más en Banfield.

Lee además
Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks
Tomás Nasif dejará Banfield tras un año.
Sorpresa.

Tomás Nasif no seguirá en Banfield: cuál será su próximo destino

Sus buenos rendimientos le permitieron subir al plantel profesional con el correr del año y de la mano de Pedro Troglio, se afianzó en el primer equipo. Por eso, con el aval del DT, quien lo tiene bien considerado, el club decidió extender el vínculo por una temporada más.

De esta manera, Daniele renovó su préstamo hasta diciembre del 2026 y seguirá siendo jugador de Banfield por una temporada más. En cuanto al acuerdo, el club confirmó la renovación, pero no dio detalles de la operación, algo que hará cuando cierre el libro de pases.

En el segundo semestre, Daniele se afianzó en Banfield

El defensor, que llegó proveniente desde Chacarita, integró el plantel de Reserva durante el primer semestre, siendo titular en la mayoría de los partidos en el equipo de Fernando Cinto: en total, disputó 13 encuentros (12 como titular) y anotó un gol, sumando 900 minutos en cancha.

santiago daniele banfield
Daniele jugó seis partidos en la primera de Banfield.

Daniele jugó seis partidos en la primera de Banfield.

Luego, con la llegada de Troglio, Daniele comenzó a tener participación en el primer equipo y cerró el año con seis partidos en la primera del Taladro, siendo titular en tres y con un total de 272 minutos en cancha.

Estos números dejaron satisfechos a todos en Banfield y por eso, tras la renovación del vínculo del actual entrenador, decidieron extenderle el vínculo, con el objetivo de que siga afianzándose en el primer equipo.

Temas
Seguí leyendo

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks

Tomás Nasif no seguirá en Banfield: cuál será su próximo destino

Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas

La respuesta de Mariotto a Sanguinetti: qué dijo el presidente de Banfield

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lucio Castillo dejó de pertenecer a Brown de Adrogué.
Sigue el éxodo.

Brown de Adrogué sufrió otra baja para la Primera B

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley