Un incendio provocado por los cortes de luz destruyó una casa en Lomas, a minutos del brindis

La casa quedó en ruinas por el incendio .

Una familia del barrio Villa Independencia de Lomas de Zamora sufrió un devastador incendio ocurrido a pocos minutos del brindis de Año Nuevo , provocado por los constantes cortes de luz que afectaron a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La principal hipótesis de los Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar y realizaron el informe del hecho, es que el siniestro ocurrió por cortocircuito ocasionado por los reiterados cortes del suministro eléctrico en un breve lapso de tiempo.

CONTROLADO Los Bomberos apagaron un principio de incendio por un cortocircuito en Fiorito

UN SUSTO Incendio por un cortocircuito en un taller de armado de casas rodantes de Lomas

Esa es la misma sospecha que tienen los damnificados, que perdieron todo a raíz del fuego. "Fue una falla eléctrica, porque la luz iba y venía como 10 veces, hasta que a las 23.30 se prendió fuego y los bomberos estuvieron casi hasta la 1", explicó Micaela, sobrina de la dueña de la propiedad, en diálogo con La Unión .

Todo ocurrió sobre la calle Virgilio al 700, donde las llamas destruyeron casi todo a su paso y prácticamente no quedó ni la estructura, según explicó la testigo a este medio. "Se derrumbó casi todo, y quedó solo el frente de la casa, que en cualquier momento se cae", señaló.

Durante el operativo, participaron dos unidades de bomberos, junto a la colaboración de los agentes de Defensa Civil de Lomas. Afortunadamente, no se registraron heridos.

FotoJet (12) Devastador incendio en Lomas de Zamora.

Incendio antes del brindis de Año Nuevo

También a minutos del brindis para recibir el 2026, un pequeño comercio situado en Llavallol fue envuelto en llamas provocando la pérdida total de los materiales.

El comercio, que servía como un depósito de una perfumería, está situado en la intersección de las calles Alazan y Santos Vega, en una zona reconocida por los vecinos como los Monoblock de Llavallol, en el barrio Laberinto.

Las hipótesis que se manejan sobre el origen de las llamas son diversas: la dueña del comercio cree que pudo haber sido producto de la pirotecnia, mientras que los Bomberos de Lomas no descartan alguna sobrecarga eléctrica producto de las altas temperaturas que se vivieron.