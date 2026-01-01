Toma las mejores fotos de Turdera, su lugar en el mundo

Con un gran amor y pasión por el lugar donde vive es que Emilce Pascarelli (66) encontró en la fotografía ese espacio que se dedica para ella, pero con el objetivo que sus imágenes atraviesen la sensibilidad de las personas que las contemplan porque en cada una mustra rincones, naturaleza y detalles que existen en su barrio, Turdera .

Ella misma se autodefine como "la vecina de Turdera adulta mayor" que se dedica participar de los talleres de fotografía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) . "Saco fotos a diario de mi amada Turdera y las publico en mis redes. Soy como me presento, una apasionada. Retrato lo que me conmueve y parte de eso es mi ciudad que s todo lo que está bien", relató sobre lo que inició como hobby en plena pandemia cuando su único hijo le regalo la cámara.

Nacida en el Policlínico de Lomas, estudiante del instituto Santa Inés, contó que vivió en Turdera hasta sus 23 años y volvió cuando cumplió los 50. "Me fui con mi pareja por ese lapso de tiempo, pero luego regresé sola a mi casa paterna", relató Emilce que hasta expresó que se recibió de radióloga cuando apenas tenía 20 años y actualmente sigue ese vínculo con las imágenes, pero ahora detrás de un lente fotográfico.

Cuando su hijo le regaló la cámara fotográfica estaba el Covid por lo que no podía salir a la calle, así que al año siguiente comenzó a estudiar fotografía en formato virtual gracias a los cursos de UNITE, que dictaba la UNLZ.

"Recuerdo que en el segundo cuatrimestre, me anoté también en el taller presencial a la Universidad Jauretche que queda en Florencio Varela, pero actualmente sigo estudiando en la de Lomas, pero también voy a la Universidad de Quilmes a través del programa Upami", especificó sobre los lugares que recorrió con el objetivo de capacitarse y que sus fotos sean bien profesionales.

Sobre ese mundo que comenzó a recorrer en las universidades recalcó: "Mis profesores son lo más. Tengo que decir que me ausenté este último cuatrimestre, porque estoy cuidando a mi hermana que no está bien de salud, pero siempre me encantó ir a mis clases de dos horas, un día por semana".

Tanto se interesó en aprender sobre fotografía que además, se anotó en la carrera de periodismo en "la Jauretche" porque aseguró que "es un buen complemento para sumar a la fotografía".

Su versión más auténtica a través del lente

Emilce contó que para realizar las fotso que luego publica en sus redes @emilcepascarelli entrena la mirada. "Siempre fui curiosa, por lo tanto me considero muy observadora. Cuando salgo miro y lo que me llama la atención lo capturo y ahí plasmó todo en una foto", contó respecto a su propia percepción.

Otra de sus pasiones es fotografiar la luna. "En la cámara descubrí su belleza de la luna y me pasa algo muy lindo con eso porque mis compañeros me avisan cuando está allí tan nítida para fotografiarla y eso me gusta porque siento que la ven e inmediatamente piensan en mí. Me parece un gesto tierno y gratificante a la vez", relató.

Lo que todavía le cuesta mucho es poder sacar fotos a personas que estén por Turdera sin pedirle permiso. "Sigo estudiando, preparándome porque hay cuestiones que todavía tengo que trabajar y pese a la opinión de mis profesores hay que decir que no soy fotógrafa profesional. Me falta mucho", se sinceró.

Los concursos y las muestras ya son parte de su presente

Si bien Emilce asegura no ser una profesional de la materia, gracias a su talento en la fotografía ha participado de las muestras anuales en la Universidad y muchas de sus imágenes han sido utilizadas y destacadas durante la reinauguración de la Plaza San Martín de Turdera,

Además, sacó un segundo premio por un retrato de su papá. "El concurso ese fue a través de la red social Facebook. Se trataba de una temática referida a captar imágenes de quienes nos cuidaron y yo elegí una foto de mi papi que recién había fallecido y que ha sido mi modelo, así que la elegí y la envié", recordó.

imagen" contenteditable="false"> 3f0da47a-fe85-4040-b985-d9b2c7512765 Con la foto de su papá que obtuvo un segundo lugar de premiación en un concurso.

Esa imagen de su papá le dio el segundo puesto y se mostró orgullosa de su trabajo. "Para mí es un honor que la foto premiada sea esa y cómo me dijo mi profeta: el cineasta, Sebastián Sarquis, esa imagen 'ya no te pertenece, trascendió"", recordó sobre aquel día de la premiación en el que se emocionó mucho.

Turdera: su lugar en el mundo

Que sus fotos estén relacionadas a Turdera no es casual porque Emilce cuando se tuvo que ir del barrio lo extrañó mucho y fue tanta esa nostalgia que regresó para convertirse en "la fotógrafa de Turdera" para muchos de los vecinos que la conocen y que la observan cuando con mucho cuidado y dedicación captura tantas imágenes.

"A Turdera la amo, la añoré por muchos años, y ahora con el pretexto de fotografiarla y la posibilidad de compartirla, me encanta, me gusta mucho más", reveló y además agregó que se da cuenta que el que mira sus fotos las disfrutan.

Sobre lo que elige para retratar admitió que se encuentra a diario con "mucha sensibilidad" y eso es lo que quiere reflejar y compartir. "Nos hace falta a todos un árbol, un ave, una flor, algo que les llama la atención, lo hermoso que es el Parque Finky y eso es a lo que apunto, a esas pequeñas cosas que en la vorágine de todos los días no nos detenemos a contemplar", comentó.

Emilce apunta a que sus fotos trasciendan y de a poco lo va logrando porque aseguró que tiene seguidores de Francia, Brasil y Portugal: "Para mi llevarles un pedacito de mi lugar y que les guste es genial", concluyó.