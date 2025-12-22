El novedoso pan dulce helado de Turdera que es la tendencia del momento

Una heladería de Turdera se convirtió en tendencia al lanzar el pan dulce helado que revolucionó a los vecinos, ya que tienen dos versiones y los pedidos se van incrementando porque todos quieren sorprender a las familias en estas fiestas de fin de año con el pan dulce que tiene el corazón de distintos gustos de helado.

Tras la publicación del video en las redes, el local @flordehelado.ok recibió muchas consultas y pedidos porque se trata de una alternativa novedosa, original y con la posibilidad de elegir dos de las opciones. "Es tendencia porque no a todos les gusta el pan dulce tradicional y este es la alternativa para que lo coman todos porque está relleno de helado", detalló Eli Pasini que junto a su hermana que es pastelera y su marido instalaron la heladería artesanal hace casi dos años.

Sobre el pan dulce helado contaron que es la segunda vez que lo comercializan y que lo hacen para las fiestas especialmente: "El año pasado tuvo muy buena aceptación al ser un producto original, práctico para servir y con una combinación buenísima entre el helado, el pan dulce y la cobertura de chocolate".

El emprendimiento familiar nace en Turdera porque todos son del barrio y lo arrancaron Eli junto a su marido Pablo Piombo con el objetivo de brindar un espacio para María de los Ángeles Pasini que es pastelera ( @almapastelera_mp ). "Pensamos en una heladería porque en el barrio no había y le pusimos nuestra impronta", aseguraron.

Las opciones del pan dulce helado de este año son dos: se puede elegir entre el relleno con helado de chocolate, vainilla y frutilla o la segunda alternativa que es el que tiene corazón de chocolate negro crocante, americana y dulce de leche con nuez. "Al ser una propuesta original, los clientes quedan contentos con el producto y su presentación. Además, muchos de ellos vuelven nuevamente para otras ocasiones", aseguró Eli orgullosa de ser parte de la heladería del barrio.

Mirá el video del pan dulce helado de Turdera

Brindar lo mejor, porque Turdera de lo merece

Como la familia vive en el barrio siempre intentan resaltar el lugar y lo logran a través del esfuerzo que le ponen todos los días y con estas ideas que no sólo atraen a los clientes a su heladería, también al barrio que es a lo que apuntan.

"Tratamos de brindar lo mejor porque Turdera se lo merece", destacó Eli que ama el lugar donde vive y además agregó que desde el minuto uno todo lo que hay en el local fue puesto con mucho amor: "Todo arrancó porque a nosotros nos gusta el helado y nos pasaba que teníamos que salir de Turdera para comer algo bueno. De ahí surgió la iniciativa junto a mi hermana y mi marido que aportó la mano de obra".

Gracias al talento de Pablo (@viejosamoresoficial_) que se dedica al reciclado y es un verdadero artista lograron armar un espacio fuera de lo común que además sorprende por lo cálido, lo familiar y por cada detalle que fue incorporando el marido de Eli con objetos totalmente creados gracias a la recolección de material en desuso.

Detrás del pan dulce en tendencia hay una familia que trabaja para llevar no sólo un producto distinto, también un espacio inolvidable porque según destacaron, el 80% del local ubicado en San Joaquín 385, Turdera "está creado con material de contenedores y todo eso que la gente saca a la calle porque ya no lo usa o no lo quiere".