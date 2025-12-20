Clase, milonga y brindis navideño en Turdera: nuevo encuentro para los amantes del tango

La Plaza San Martín de Turdera vuelve a ser el punto de encuentro para que los amantes del tango puedan disfrutar de una tarde de música y baile. Hoy, desde las 18.30, los vecinos podrán participar de una clase formativa y de una milonga que también incluirá otros ritmos nacionales. La jornada cerrará con un brindis navideño en comunidad.

“Encuentro milonguero” es el nombre del evento que se realizará hoy en el espacio público situado en la intersección de las calles Suipacha y Zapiola. Los profesores de tango Martín Risoli y Silvia Barba son los organizadores de este encuentro que busca mantener viva la llama del tango en distintos espacios de Lomas .

La cita vespertina empezará a las 18.30 con una clase de tango pensada principalmente para los vecinos que son principiantes en el género nacional y que desean aprender los movimientos básicos del ritmo . Los organizadores aclararon que no hay límites de edad ni restricciones de géneros: cualquier vecino con ganas de bailar tango es más que bienvenido.

Una vez finalizada la clase se dará inicio a la milonga, en la que los lomenses podrán deleitarse con grandes clásicos del tango, pero también tendrán la posibilidad de bailar otros géneros como folklore, paso doble, rock, cumbia y cuarteto. Terminado el baile, tanto Risoli como Barba pasarán la gorra para que los vecinos que lo deseen puedan colaborar con el proyecto.

El tango y otros géneros nacionales coparán la Plaza San Martín de Turdera en un emotivo encuentro.

“Para cerrar la jornada de hoy vamos a hacer un brindis con los asistentes. La idea es manifestar buenos deseos de cara al cierre del 2025 y el inicio del 2026”, indicó Martín, que no dejó pasar la posibilidad para agradecerles a todos los vecinos que participaron de algún “Encuentro milonguero”.

Los vecinos de Lomas y alrededores que deseen participar de la jornada simplemente deben acercarse a la hora estipulada, con ganas de bailar y compartir una tarde diferente. La milonga, así, vuelve a convertirse en un punto de unión para la comunidad.