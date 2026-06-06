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6 de junio de 2026
Emotivo.

Ingeniero Budge: rescataron a un perro que había caído al Arroyo del Rey y no podía salir

El animal había sido visto por los vecinos de Budge y por las cámaras del Centro de Monitoreo de Lomas. Defensa Civil encabezó el operativo para salvarlo.

El perro fue visto por las cámaras del Centro de Monitoreo.

El perro fue visto por las cámaras del Centro de Monitoreo.

Rescataron a un perro que había caído al arroyo en la localidad de Ingeniero Budge y no podía salir por sus propios medios. Lo vieron por las cámaras del Centro de Monitoreo del Municipio de Lomas de Zamora y organizaron un operativo para salvarlo.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Necol y Lavardén. Desde el Centro de Monitoreo observaron que un can había caído al Arroyo del Rey. Por la altura del paredón que bordea el canal, era imposible bajar a rescatarlo y tampoco podía subir.

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El personal de Defensa Civil fue alertado de la situación y se dirigió rápidamente al lugar con un equipo de rescate para poder sacar al perro del agua.

El rescate en el Arroyo del Rey

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El operativo no fue sencillo. En primer lugar, cuando Defensa Civil recorrió la zona, no podían encontrar al perro. Después de una amplia recorrida y de charlar con los vecinos, se fueron guiando hasta que lograron visualizarlo en el arroyo.

El personal colocó una escalera cerca de la superficie y un operario bajó con una cuerda hacia el arroyo. Sin embargo, el perro se asustaba cada vez que el hombre se acercaba. Se fue todavía más lejos y se puso a nadar por el arroyo.

Finalmente, pudieron agarrar al animal y envolverlo en un trapo para poder subirlo hacia la calle. El momento del rescate quedó registrado en video.

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