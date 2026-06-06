El perro fue visto por las cámaras del Centro de Monitoreo.

Rescataron a un perro que había caído al arroyo en la localidad de Ingeniero Budge y no podía salir por sus propios medios. Lo vieron por las cámaras del Centro de Monitoreo del Municipio de Lomas de Zamora y organizaron un operativo para salvarlo.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Necol y Lavardén . Desde el Centro de Monitoreo observaron que un can había caído al Arroyo del Rey . Por la altura del paredón que bordea el canal, era imposible bajar a rescatarlo y tampoco podía subir.

Violencia de género. Budge: denunció que su expareja la golpeó y que la obligaron a irse de la casa con su hija

El personal de Defensa Civil fue alertado de la situación y se dirigió rápidamente al lugar con un equipo de rescate para poder sacar al perro del agua.

Ingeniero Budge: rescataron a un perro que había caído al Arroyo del Rey y no podía salir. Lo vieron por las cámaras del Centro de Monitoreo del Municipio de Lomas de Zamora. Defensa Civil lo salvó. pic.twitter.com/CCbJabVizp

El operativo no fue sencillo. En primer lugar, cuando Defensa Civil recorrió la zona, no podían encontrar al perro. Después de una amplia recorrida y de charlar con los vecinos, se fueron guiando hasta que lograron visualizarlo en el arroyo.

El personal colocó una escalera cerca de la superficie y un operario bajó con una cuerda hacia el arroyo. Sin embargo, el perro se asustaba cada vez que el hombre se acercaba. Se fue todavía más lejos y se puso a nadar por el arroyo.

Finalmente, pudieron agarrar al animal y envolverlo en un trapo para poder subirlo hacia la calle. El momento del rescate quedó registrado en video.