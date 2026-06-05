Terrible incendio en un depósito en Ingeniero Budge: el lugar quedó destruido

Un incendio destruyó un depósito en la localidad de Ingeniero Budge . Una persona sufrió quemaduras y tuvo que ser hospitalizada.

El siniestro ocurrió en un local ubicado en el cruce de la avenida Elizalde y la calle 29 , en el Barrio Nueva Esperanza . Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el espacio se utilizaba como depósito clandestino de gas envasado .

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El lugar fue totalmente consumido por el fuego. El incendio era de tal magnitud que fue imposible controlarlo. Los vecinos llamaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

incendio comercio El almacén de Ingeniero Budge quedó destruido por el incendio.

Operativo tras el incendio

Enseguida se organizó un amplio operativo para apagar el fuego. Se acercaron cuatro dotaciones y 12 bomberos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría, quienes quedaron a frente de las acciones.

Además, intervino el personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, efectivos de la Policía Local y agentes de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, una persona sufrió quemaduras durante el incendio y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

incendio Fuerte operativo en el lugar.

Los Bomberos de Lomas entraron al depósito y retiraron una gran cantidad de garrafas almacenadas en el lugar, para evitar un desastre mayor. Las colocaron en medio de la calle mientras extinguían las llamas.

El espacio quedó muy dañado cuando terminó el operativo. El fuego dejó importantes pérdidas materiales y se requirió una inspección del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas para evaluar la estructura.

En el caso tomó intervención la Unidad Funciona de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.