sábado 06 de junio de 2026
Escribinos
5 de junio de 2026
Devastador.

Terrible incendio en un depósito en Ingeniero Budge: el lugar quedó destruido

Había muchas garrafas en el lugar y todo se salió de control. Hubo un amplio operativo para controlar el incendio y una persona resultó herida.

Los Bomberos de Lomas combatiendo el incendio.

Los Bomberos de Lomas combatiendo el incendio.

El siniestro ocurrió en un local ubicado en el cruce de la avenida Elizalde y la calle 29, en el Barrio Nueva Esperanza. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el espacio se utilizaba como depósito clandestino de gas envasado.

Lee además
Los hermanos Oviedo murieron quemados.
Pide ayuda.

Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"
La vivienda quedó destruida.
Riesgo estructural.

Incendio en una vivienda abandonada con riesgo de derrumbe

El lugar fue totalmente consumido por el fuego. El incendio era de tal magnitud que fue imposible controlarlo. Los vecinos llamaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

incendio comercio
El almacén de Ingeniero Budge quedó destruido por el incendio.

El almacén de Ingeniero Budge quedó destruido por el incendio.

Operativo tras el incendio

Enseguida se organizó un amplio operativo para apagar el fuego. Se acercaron cuatro dotaciones y 12 bomberos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría, quienes quedaron a frente de las acciones.

Además, intervino el personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, efectivos de la Policía Local y agentes de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, una persona sufrió quemaduras durante el incendio y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

incendio
Fuerte operativo en el lugar.

Fuerte operativo en el lugar.

Los Bomberos de Lomas entraron al depósito y retiraron una gran cantidad de garrafas almacenadas en el lugar, para evitar un desastre mayor. Las colocaron en medio de la calle mientras extinguían las llamas.

El espacio quedó muy dañado cuando terminó el operativo. El fuego dejó importantes pérdidas materiales y se requirió una inspección del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas para evaluar la estructura.

En el caso tomó intervención la Unidad Funciona de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"

Incendio en una vivienda abandonada con riesgo de derrumbe

Susto en Temperley por un incendio en un conocido local de comidas

Se prendió fuego una casa en Lomas y tuvieron que hospitalizar a una mujer de urgencia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cuando el Indio Solari tocó en Lomas: bares y discotecas por donde pasó el héroe del rock nacional.
Registro histórico.

Cuando el Indio Solari tocó en Lomas: bares y discotecas por donde pasó el héroe del rock nacional

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito no para. 
Prendé la tele.

Lali Espósito, en River: dónde se puede ver el show en vivo