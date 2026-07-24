El karma que Banfield buscará derribar en Parque Patricios

Cada visita de Banfield a Huracán es una piedra en el zapato. El Globo se ha convertido en un karma para el Taladro. Y las estadísticas no mienten. La última alegría en el Palacio Tomás Adolfo Ducó es muy bien recordada para los hinchas Albiverdes, ya que guarda sentimientos inexplicables.

En el Torneo Apertura 2009, Banfield llegó a Parque Patricios con la primera derrota a cuestas de la temporada (Racing Club). El 4 de diciembre, por la 17º fecha, se impuso por 1-0 con gol de Santiago Silva y se encaminó al título.

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Esa noche, el equipo de Julio Falcioni formó con: Cristian Lucchetti; Julio Barraza, Sebastián Méndez, Víctor López y Marcelo Bustamante; Marcelo Quinteros (Julio Marchant), Roberto Battión y Emanuel Pío (James Rodríguez); Walter Erviti; Santiago Silva y Sebastián Fernández (Federico Sardella).

Luego derrotó a Tigre 1-0 en Peña y Arenales , y el 13 de diciembre, a pesar de la caída en la Bombonera frente a Boca Juniors 0-2, se coronó campeón por la derrota de Newell’s como local a manos de San Lorenzo.

El Banfield campeón 2009 fue el último que ganó en Parque Patricios.

Terminó el Torneo Apertura con 12 triunfos, cinco empates y dos derrotas, anotando 25 goles y recibiendo 11. Su goleador fue Santiago Silva con 14.

Números negativos para Banfield

A partir de ahí, se enfrentaron otras ocho veces, tanto en Primera División como en la B Nacional (dos partidos), con cinco derrotas y tres empates.

Sin embargo, tomando los últimos 11 partidos en los dos estadios, Huracán se llevó ocho victorias y los restantes tres fueron igualdades. Para remontarse al último festejo de Banfield en el historial general hay que remontarse al Campeonato 2016/16, cuando en el Florencio Sola ganó con gol de Emanuel Cecchini.

Este viernes, será el partido 100 en el profesionalismo, que domina Huracán con 45 triunfos, 24 derrotas y 30 empates. Se jugará desde las 21.15, con arbitraje de Juan Pafundi, secundado por Erik Grunmann y Federico Lapalma. Cuarto árbitro: Marcos Recalde. VAR: Laura Fortunato. AVAR: Diego Verlotta. TV: ESPN Premium.