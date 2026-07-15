miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Con aroma a café.

Es de Colombia, pero no es James: a qué colombiano apunta Banfield

Manuel Arteaga, un mediocampista de 27 años, es uno de los jugadores que quiere contratar Banfield si levanta las inhibiciones impuestas por la FIFA.

Banfield apunta a un jugador de Colombia para reforzar el medio.
Banfield apunta a un jugador de Colombia para reforzar el medio.

A dos semanas del inicio del Torneo Clausura, Banfield sigue sin poder resolver el tema de las inhibiciones, pero igualmente se mueve en el mercado de pases y ahora apunta a un futbolista colombiano que podría ser refuerzo en caso de levantar la sanción impuesta por la FIFA.

El jugador en cuestión es Manuel Arteaga, mediocampista ofensiva de 27 años, quien ya cuenta con el visto bueno del entrenador Pedro Troglio y tiene encaminada su llegada al Taladro, siempre y cuando reciba la autorización de la FIFA para poder incorporar futbolistas en este receso de invierno.

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Según informó el medio partidario Código Banfield, este futbolista fue "un pedido del entrenador Pedro Troglio" para afrontar el nuevo campeonato y aclara que "de no surgir inconvenientes, vestirá la camiseta de Banfield" en Torneo Clausura.

De concretarse su arribo, el mediocampista llegaría a préstamo, sin cargo y con una opción de compra, y firmaría por 18 meses, con lo que tendrá contrato hasta diciembre del 2027.

A lo largo de su carrera, Arteaga visitó las camisetas de Llaneros FC, de Colombia, después pasó a América de Quito e Ibabuera, ambos de Ecuador, y más tarde recaló en Once Caldas, donde estuvo un año y medio y disputó 11 partidos, sin convertir goles ni brindar asistencia. Luego, regresó a América de Quito, que es el club donde más jugó: 54 partidos, cinco goles y cuatro asistencias.

¿Cómo resolverá Banfield el tema de las inhibiciones?

El club presidido por Matías Mariotto tenía pensado utilizar el dinero de la venta de Tiziano Perrotta para regularizar su situación ante la FIFA y así poder sumar refuerzos para el Torneo Clausura. Sin embargo, el pase del joven goleador se cayó en la últimas horas y con ello también complicó el tema de las inhibiciones, algo que el club deberá resolver en lo inmediato para confirmar sus incorporaciones en este receso de invierno.

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