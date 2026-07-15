miércoles 15 de julio de 2026
Escribinos
15 de julio de 2026
Prendé la tele.

Telefe y una previa especial para el cruce de la Selección Argentina con Inglaterra

Telefe pondrá en pantalla este miércoles desde las 12 una previa para ir palpitando el partido entre la Selección Argentina con Inglaterra.

La previa la arranca Sofi Martínez.&nbsp;

La previa la arranca Sofi Martínez. 

El inicio de la cobertura será a las 12 con un Flash Mundial de noticias. Mientras que a las 13 llega Palpitando la Previa con Sofi Martínez, estará en vivo desde las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta junto a Maxi López, Grego Rossello y La Tora Villar.

Lee además
Santiago del Moro habló de la polémica que se desató. 
Se picó.

Santiago del Moro fue firme tras los dichos de Manuel sobre Messi
Alexis Mac Allister y su mamá. 
Cabulera.

Cuál es la cábala de la madre de Mac Allister para los partidos de la Selección
La previa en Telefe.

La previa en Telefe.

La previa oficial en Telefe

A partir de las 14 iniciará la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y un destacado equipo periodístico y de figuras que traerán el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa previa al encuentro.

Mientras que a las 16 llegará el momento central con la transmisión del partido entre Argentina e Inglaterra, un duelo histórico que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Luego, del partido, todo el análisis, el repaso y los testimonios de los protagonistas en Tiempo Extra con Sofi Martínez y un gran equipo. Y a las 21:30 , Por el Mundo Mundial: Marley junto a Vicky Xipolitakis desde Atlanta con todo lo que dejó este espectacular encuentro.

Temas
Seguí leyendo

Santiago del Moro fue firme tras los dichos de Manuel sobre Messi

Cuál es la cábala de la madre de Mac Allister para los partidos de la Selección

Qué pasa entre el Flaco López y una famosa influencer

Quiénes bajaron de la placa de nominados de Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Joaquín Levinton contra los hermanos de Oasis. 
Previa rockera.

Levinton picanteó a Liam Gallagher antes del partido de Argentina e Inglaterra

Las más leídas

Te Puede Interesar

La concesionaria V-lion de Temperley.
Están detenidos.

Los acusados de estafar a decenas de clientes de la concesionaria de Temperley pidieron la excarcelación