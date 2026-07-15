Telefe y una previa especial para el cruce de la Selección Argentina con Inglaterra

La previa la arranca Sofi Martínez.

Este miércoles desde las 12, Telefe prepara una extensa previa y una cobertura imperdible para acompañar a la Selección Argentina en su partido ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026. La propuesta invita a ir alentando a la “Scaloneta” desde temprano.

El inicio de la cobertura será a las 12 con un Flash Mundial de noticias. Mientras que a las 13 llega Palpitando la Previa con Sofi Martínez, estará en vivo desde las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta junto a Maxi López, Grego Rossello y La Tora Villar.

La previa en Telefe. La previa oficial en Telefe A partir de las 14 iniciará la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y un destacado equipo periodístico y de figuras que traerán el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa previa al encuentro.

Mientras que a las 16 llegará el momento central con la transmisión del partido entre Argentina e Inglaterra, un duelo histórico que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Luego, del partido, todo el análisis, el repaso y los testimonios de los protagonistas en Tiempo Extra con Sofi Martínez y un gran equipo. Y a las 21:30 , Por el Mundo Mundial: Marley junto a Vicky Xipolitakis desde Atlanta con todo lo que dejó este espectacular encuentro.

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