La influencer Melina Moriatis relató un dramático intento de abuso sexual en Atlanta

La periodista e influencer argentina Melina Moriatis, oriunda de Lanús , se encuentra en los Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 y denunció en sus redes sociales haber sido víctima de un intento abuso sexual dentro del hotel donde se hospeda.

“Llegué 2 y media de la noche directo al hotel a hacer mi check-in, y dentro de la recepción había un homeless totalmente pasado”, relató Melina Moriatis en el video.

Del relato a la cocina. Está cubriendo el Mundial y es el primer confirmado de MasterChef Celebrity

Luego, la periodista contó que tomó las llaves de su habitación y se dirigió a los ascensores, pero el hombre comenzó a perseguirla y llegó a meterse con ella en el ascensor. La joven logró escapar antes de que se cerraran las puertas para pedir auxilio.

A pesar de las alertas a la recepcionista y del intento de otro huésped, el agresor estaba fuera de control. Fue en ese instante crítico cuando aparecieron cuatro hombres oriundos de San Juan.

"Les digo ‘háganme una barrera’, yo me meto para atrás y subo a mi habitación. Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar y los cortó”, detalló la periodista.

El agresor de la periodista.

La desprotección de la periodista

La denuncia también apuntó contra la desprotección y la demora de las fuerzas de seguridad: “Llamaron a la policía, la policía tardó media hora en llegar. Y en esa media hora, los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida, porque hubiese terminado en una tragedia horrible”.

“Hago este video sobre todo porque quiero agradecerles a estas personas que, sin conocerme... yo no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra, de defender a muerte a un desconocido”, reflexionó mientras confirmaba que ahora se encuentra resguardada.

En agradecimiento por la ayuda que recibió durante el dramático episodio, la periodista lanzó una campaña en sus redes sociales con el objetivo de reconocer el gesto de los cuatro sanjuaninos que intervinieron para asistirla.

Melina Moriatis reside en Miami y es prima del corredor Emanuel Moriatis y de Stefy y Vicky Xipolitakis. Con una trayectoria como periodista deportiva y referente del fitness, viaja habitualmente por el mundo y tiene una comunidad consolidada en redes sociales.