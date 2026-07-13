lunes 13 de julio de 2026
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13 de julio de 2026
Son rumores.

Qué pasa entre José Manuel López y una famosa influencer

José Manuel López quedó en medio de las versiones de romance con Clara Cremaschi, luego que la influencer y modelo subiera unas fotos a las redes sociales.

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En las redes llamó la atención las imágenes que subió a redes sociales la influencer y modelo Clara Cremaschi, quien estuvo alentando a la Selección Argentina. Incluso usó la camiseta 21, el número que usa el exfutbolista de Lanús.

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Además la joven subió a las redes sociales historias una foto con el futbolista sonriente una vez terminado el partido ante Suiza ya con el estado vacío y agregando los emojis de la bandera de la Argentina y dos corazones rojos.

La joven vinculada con Jose Manuel Lopez.

La joven vinculada con Jose Manuel Lopez.

La aclaración del romance con José Manuel López

Días atrás, la joven mendocina había pedido ayuda para conseguir entradas para ver el partido y luego apareció en el estadio de Kansas con la camiseta del delantero que actualmente juega en el Palmeiras de Brasil.

En medio de los rumores de romance, Clara Cremaschi comentó a uno de sus posteos aclarando cuál es la relación que la une con el delantero: "El Flaco es mi amigo", respondió la modelo.

Clara Cremaschi es una modelo e influencer de Mendoza de 21 años y se hizo muy conocida en las redes sociales, tanto en TikTok como Instagram, donde cuenta con casi 750 mil seguidores.

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