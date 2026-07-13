Qué pasa entre José Manuel López y una famosa influencer

José Manuel López tuvo unos minutos importantes en el final en la agónica victoria de la Selección Argentina y Suiza que tuvo al equipo en semifinales. Pero el “Flaco” pasó a ser noticia por los rumores de romance con una joven influencer.

En las redes llamó la atención las imágenes que subió a redes sociales la influencer y modelo Clara Cremaschi, quien estuvo alentando a la Selección Argentina. Incluso usó la camiseta 21, el número que usa el exfutbolista de Lanús.

Va de retro. Cómo es la historia de amor del Cuti Romero y Karen Cavaller

Cabulera. Cuál es la cábala de Carolina Calvagni, la esposa de Tagliafico

Además la joven subió a las redes sociales historias una foto con el futbolista sonriente una vez terminado el partido ante Suiza ya con el estado vacío y agregando los emojis de la bandera de la Argentina y dos corazones rojos.

Días atrás, la joven mendocina había pedido ayuda para conseguir entradas para ver el partido y luego apareció en el estadio de Kansas con la camiseta del delantero que actualmente juega en el Palmeiras de Brasil.

En medio de los rumores de romance, Clara Cremaschi comentó a uno de sus posteos aclarando cuál es la relación que la une con el delantero: "El Flaco es mi amigo", respondió la modelo.

Clara Cremaschi es una modelo e influencer de Mendoza de 21 años y se hizo muy conocida en las redes sociales, tanto en TikTok como Instagram, donde cuenta con casi 750 mil seguidores.