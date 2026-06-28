José Manuel López, tras el debut: "Jugué al lado del mejor de todos"

De San Lorenzo, Corrientes, al Mundial 2026 . El presente de José Manuel López es el que todo futbolista soñó alguna vez en su infancia. Como Diego Maradona, como Lionel Messi. El delantero que desde Lanús pegó el salto a Palmeiras, vivió frente a Jordania una de los mejores momentos de su vida.

Durante la previa se especuló con su titularidad, pero finalmente Lionel Scaloni se inclinó por Lautaro Martínez y Julián Álvarez , dos que necesitaban volver a recuperar la confianza. Y calladito, el Flaco López esperó desde el banco.

“Contentísimo, jugué al lado del mejor de todos, un rato. Inolvidable”, esbozó con una sonrisa que le tapaba la cara después de haber sumado sus primeros minutos en el Mundial 2026 al lado de Lionel Messi , autor del tercer gol.

Sobre la figura del capitán argentino agregó que “es el ídolo de nuestra generación, tenerlo y disfrutarlo todos los días es un sueño, seguimos sorprendiéndonos, pero ya no tiene adjetivos”.

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Había sumado minutos en los amistosos previos, pero un Mundial no tiene precio. “Desde chico que uno sueña con estar en un Mundial y jugar. Se cumple un sueño más, a seguir trabajando, ayudando a los chicos que todos tenemos la ilusión con este Mundial. Paso a paso vamos a enfrentar los próximos desafíos”, reflexionó el delantero de Palmeiras.

Flaco López, paso a paso

Tres triunfos, puntaje ideal y a pensar en Cabo Verde, rival en 16avos. de final. “Lo demostramos en todos los partidos, salimos a ganar, eso es lo más importante, después es deporte, ya veremos para qué vamos a estar, pero tenemos una gran ilusión, trabajamos muy duro para ser competitivos y para competir nuevamente por un Mundial. El hambre está, así que vamos con eso”, explicó acerca de las expectativas de la Selección Argentina.

José López José Manuel López cumplió su sueño.

El calor es un rival extra en los partidos. Acostumbrado al clima en Brasil, José Manuel López afirmó que “se siente un poco, por ahí estoy acostumbrado, vengo del país tropical, pero la emoción y todo hace que el calor influya un poquito más en estas condiciones, pero trabajamos y estamos preparados para todo”.

También se enfocó en la competencia que tiene con dos delanteros top como Lautaro Martínez y Julián Álvarez. “Ayuda a mejorar día a día, yo me preparo como si me tocase jugar 90 (minutos) y eso es lo más importante. Después el que le toque tengo la tranquilidad, y creo que el cuerpo técnico tiene la tranquilidad también, que el que le toque lo va a hacer de la mejor manera y las condiciones las tenemos todos. Así que feliz por formar parte de este grupo, por competir con dos fenómenos y de disfrutar día a día”.