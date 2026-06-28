Boca preguntó por Nahuel Losada, arquero de Lanús: qué le pidieron

La urgencia de Boca por cerrar un arquero en este mercado de pases hace que el abanico se extienda a varias posibilidades. A los nombres en carpeta se sumó uno más de fútbol argentino, Nahuel Losada , de Lanús , uno de los puntos altos del plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

El oriundo de Berisso, de 33 años, fue determinante en las consagraciones del Granate en la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026 . Eso hizo que su figura trascienda y hasta el propio arquero se encargó de echar por tierra el interés que en su momento despertó en River.

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica del Xeneize, la dirigencia priorizó reforzar el arco luego de la lesión de Agustín Marchesín y el poco convencimiento de apostar por Leandro Brey.

Los internacionales Gerónimo Rulli -disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina, del Olympique Marsella-, Sergio Rochet -de la Selección Uruguay e Inter de Porto Alegre-, el colombiano Álvaro Montero -Vélez- y el chileno Brayan Cortés -Argentinos-, son los apuntados. A ellos, en los últimos días, se sumó el exBelgrano de Córdoba Nahuel Losada .

¿Boca llamó a Lanús?

Según informó el medio Planeta Boca Juniors hubo un contacto. Pero, la respuesta de Lanús fue con condiciones a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme: dinero más el pase del delantero Milton Giménez

Sin embargo, la postura de Lanús sería no desprenderse del arquero, que tiene contrato hasta diciembre de 2028. Los números de Nahuel Losada en este 2026 son de 24 partidos disputados, 26 goles en contra y 10 vallas invictas.

Habrá que ver si, por otro camino, se avanza en el pedido por el atacante exBanfield, que no es prioridad en Boca para este segundo semestre.

Lanús busca un goleador

Caída la llegada de Facundo Batista, de Peñarol, por diferencias insalvables en los números de su contrato, Lanús necesita sumar un “9”. Es la prioridad para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Luego de la salida de Rodrigo Castillo al Fluminense, Lanús perdió caudal de goles, no pudiendo suplir su ausencia con Walter Bou, Yoshan Valois y Ramiro Carrera. Por ese motivo, vio la puerta abierta y metió a Milton Giménez en la conversación. Se esperan decisiones en los próximos días.