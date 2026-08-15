El recuerdo de Cecilia Carrizo a su hermano Martín al relanzar su primer disco

Cecilia Carrizo editó nuevamente “Caramelito en Barra” , su disco debut, está disponible por primera vez en todas las plataformas digitales, y recordó a su hermano Martín, que fue el productor artístico de este recordado álbum publicado originalmente hace 30 años.

Próximamente le seguirán los respectivos relanzamientos de “Caramelito y vos” y “La casa de Caramelito”, los éxitos que acompañaron sus programas de televisión.

“A fines del año pasado descubrí que se cumplían 30 años del primer contrato que firmé con Sony Music. Quiero mencionar al señor Hugo Piombi, que era el vicepresidente de la compañía en ese momento y fue quien cambió mi vida; nuestra vida, y cuando digo nuestra me refiero a la de mi hermano, también”, le contó Cecilia Carrizo a La Nación.

Ese disco debut se publicó en diciembre de 1996, con la producción de Martín Carrizo. El baterista falleció el 11 de enero de 2022, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y tuvo un largo recorrido en la escena del rock argentino, incluso tocando con Gustavo Cerati y el Indio Solari.

Cecilia Carrizo y Martín, en dupla creativa

Este primer disco de Ceilia Carrizo fue el comienzo de una dupla artística con su hermano Martín, que quien tiene un hermoso recuerdo.

“Martín me hacía las melodías con un tecladito y las grababa en un cassette, y sobre eso yo escribía las letras. Me acuerdo que le dijimos a Hugo que íbamos a hacer las canciones nosotros y él dijo: ‘Bueno, ¿y quién las va a producir?’. Martín dijo: ‘Yo’, y Hugo Piombi aceptó”, recordó.

Cecilia Carrizo y Martín, en otros tiempos.

En ese disco hay cuatro canciones de Cecilia Carrizo y Martín. Los demás discos lo produjo íntegramente el baterista. “Lo primero que produjo fueron mis discos. Después, cuando producía al Indio Solari se acordaba de eso y decía que había sido muy feliz porque nunca se había sentido tan libre como haciendo la música que hacíamos juntos”, contó.