6 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026
Emotivo.

Cecilia Carrizo reveló la conexión que tuvo con su hermano Martín

Cecilia Carrizo contó la conexión que tuvo con su hermano Martín, reconocido baterista de rock fallecido hace cuatro años.

Cecilia Carrizo y su hermano Martín.

Cecilia Carrizo y su hermano Martín. 

Cecilia Carrizo contó la conexión que sintió con su hermano Martín, reconocido baterista del rock argentino fallecido hace cuatro años, durante su programa Viva la vida que se emite en UNIFE TV. Luego, contó estas sensaciones en las redes sociales.

"Hoy estaba en el programa y en nuestro móvil en vivo, encontramos a una chica en la calle. El Tucu, nuestro cronista, le preguntó el nombre: Milena. Yo pensé en Mile, por supuesto, mi sobrina y ahijada, la hija mayor de Martín y me emocioné pensando en él", contó Cecilia Carrizo en su cuenta de Instagram.

Su relato continuó: "Siguió el programa y en la última salida del móvil, el Tucu encontró otras dos mujeres a las que detuvo para conversar, una de ellas se llamaba Milena. Dos Milenas en el móvil, una Milena en mi corazón y Martín siempre ahí".

Pero las coincidencias no terminaron, siguieron porque todo esto ocurrió nada menos que un 4 de marzo, fecha en que se celebra el Día del Hermano. "Después me enteré de esto. Qué hermoso hermano me tocó", agregó.

image
Cecilia Carrizo y su hermano Martín, en un vieja postal.

Cecilia Carrizo y su hermano Martín, en un vieja postal.

Martín Carrizo, un gran baterista del rock argentino

Martín Carrizo falleció el 4 de enero de 2022 víctima de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a pocos días de haber cumplido 50 años. Martín Carrizo fue un notable baterista que comenzó su recorrido en la banda de metal A.N.I.M.A.L. y luego pasó acompañó al guitarrista Walter Giardino con su banda Temple, participó en discos y conciertos de la etapa solista del Indio Solari y también con Gustavo Cerati.

Junto a su hermana Cecilia Carrizo participó como productor, componiendo y produciendo la gran mayoría de sus canciones dirigidas a los más bajitos.

