El fuerte cruce de Gastón Trezeguet y Laura Ubfal por Gran Hermano: "En lugar de tirar mierda..."

Gastón Trezeguet y Laura Ubfal volvieron a protagonizar un tenso intercambio por Gran Hermano durante LAM . El analista cuestionó la postura de su compañera sobre el juego de la casa y aseguró que sostiene una mirada que, según él, no comparte el resto del panel.

La discusión ocurrió este viernes 14 de agosto, cuando Gastón Trezeguet visitó LAM , el programa de Ángel de Brito en América TV, donde también trabaja Laura Ubfal como panelista. Con ambos presentes, el conductor le preguntó al ex participante por los reiterados enfrentamientos que mantiene con la periodista.

“Con Laura este año está pasando que banca algo que nadie más banca en el panel”, lanzó Trezeguet. Ante la consulta de De Brito, el analista aclaró que se refería al “juego de la casa”. Ubfal rechazó esa interpretación y respondió: “Eso es una fantasía de ustedes”.

El intercambio continuó cuando Gastón Trezeguet apuntó contra algunos participantes que, según su mirada, son respaldados por Ubfal. “Te gusta Yipio, te gusta toda esa gente que no… Está todo el tiempo de muy mal humor esa chica, raro”, expresó. La periodista salió al cruce y negó las afirmaciones de su compañero.

Gastón Trezeguet luego explicó que no cuestionaba que Laura Ubfal tuviera una opinión diferente, sino que consideraba que su postura estaba más marcada esta temporada. “Está bueno que piense diferente, lo que pasa es que en años anteriores estaba un poquito más repartido”, sostuvo durante la charla.

Los otros frentes que abrió Gastón Trezeguet contra Laura Ubfal

Otro de los puntos que recordó Gastón Trezeguet fue un episodio que le había generado enojo. Según contó, Laura Ubfal había planteado que sus opiniones estaban condicionadas por una supuesta línea editorial. “Me enojé porque entonces no vale tu opinión. ‘No, Gastón dice eso porque le bajaron línea…’”, manifestó.

Las diferencias entre ambos ya habían quedado expuestas durante El Debate de Gran Hermano, cuando Laura Ubfal puso en duda su continuidad en el programa después de recibir cuestionamientos hacia su persona. Tras tomarse un día para evaluar su continuidad, regresó al panel del reality el domingo pasado y volvió a analizar lo ocurrido dentro de la casa.

Durante aquella emisión, Laura Ubfal destacó que la votación de la cena de nominados había terminado 5 a 5 entre Sol y Hanssen. Trezeguet volvió a cuestionar sus dichos sobre una supuesta bajada de línea y afirmó: “A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados”. Laura Ubfal respondió: “Yo acepto todo, querido, no tiro mierda”.

El debate también incluyó la situación de Juanicar, quien tuvo que abandonar Gran Hermano debido a la situación de salud de su mamá. Ángel de Brito cuestionó las reglas sobre el ingreso y egreso de participantes: “Lo que está mal es que justo ahora no puede entrar más nadie, cuando todos entraron y salieron 25 veces”. Santiago del Moro, en otro momento del intercambio, había intervenido para remarcar: “El juego está dentro de la casa”.