Una pareja detenida en Lomas de Zamora: atendían un "kiosco" de drogas con un posnet de Mercado Pago

Dos personas fueron detenidas acusadas de comercializar estupefacientes durante un allanamiento realizado en una vivienda de Lomas de Zamora , donde los investigadores secuestraron 97 envoltorios de cocaína preparados para la venta, marihuana, dos armas de fuego y un Posnet de Mercado Pago , entre otros elementos.

Fuentes policiales informaron a La Unión , que el operativo se realizó el pasado jueves en un domicilio ubicado en Boedo, esquina Gallardón, luego de una investigación iniciada el 16 de junio último por una presunta comercialización de estupefacientes.

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El procedimiento incluyó el análisis de filmaciones, imágenes obtenidas mediante un dron, testimonios y procedimientos previos. Con esos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento del domicilio señalado como presunto punto de venta.

Antes de ingresar, los efectivos de la Comisaría 1º observaron un movimiento constante de personas en la vivienda y consideraron que en ese momento se estaría produciendo una actividad compatible con la venta de drogas.

Pareja detenida por venta de drogas

Durante el operativo fueron detenidos un hombre de 38 años, conocido como “Mojo”, y su pareja, una mujer de la misma edad.

Además, los efectivos aprehendieron a otros dos hombres que se encontraban en el lugar y que fueron señalados como presuntos compradores. Se trata de un sujeto de 37 años, y otro de 41.

Los elementos incautados durante el allanamiento por venta de drogas.

En el interior del domicilio se encontraron 97 envoltorios de cocaína, con un peso total de 105 gramos, además de otro envoltorio de la misma sustancia con 15 gramos.

También se secuestraron dos envoltorios de marihuana que pesaban 20,5 gramos, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes y 150 mil pesos en efectivo.

Un posnet de Mercado Pago

Entre los elementos incautados apareció además un Posnet de Mercado Pago, cuatro teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para la investigación.

El procedimiento permitió encontrar también dos armas: una pistola calibre .22 marca Bersa, con la numeración suprimida y diez municiones, y una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, conformada por dos tubos de hierro, con un cartucho calibre 12/70.

Los presuntos compradores detenidos en Lomas de Zamora.

La investigación quedó a cargo de la UFI 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con intervención del Juzgado de Garantías 5. A partir de las pruebas reunidas durante casi dos meses, la Justicia ordenó el allanamiento, secuestro y detención de los principales investigados.

La causa quedó encuadrada en una investigación por infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, además de tenencia ilegal de armas de fuego y una infracción vinculada a la numeración de una de las armas secuestradas.