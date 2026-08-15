La obra "La cantante calva" sale a escena en Lomas de Zamora

"La cantante calva" se presenta los domingos.

"La cantante calva”, una obra de teatro de Eugene Ionesco y con dirección de Emiliano Dátola, sale a escena los domingos 16 y 23 de agosto a las 19 en la Feria Sudaka de Lomas de Zamora, cerrando una temporada de presentaciones.

La obra de teatro se trata de un absurdo donde las conversaciones giran en círculos, el tiempo no tiene lógica y la identidad parece un juego de espejos.

¿Qué pasa cuando las palabras ya no sirven para comunicarnos? ¿Quién es quién cuando todos decimos lo mismo? Esta puesta de "La Cantante Calva" es el resultado del trabajo realizado durante el Taller de Montaje Teatral 2026 de la Sala Sudaka.

Dos funciones en Lomas de Zamora. Dirección de Emiliano Dátola y un elenco de la región Dirigidos por Emiliano Dátola, actúan Eliel Fernández, Rocío Figueredo, Samantha García, Norma Gollo, Alberto Echeverría, Lucas Intriago, Nicolás Landini, Eugenia Maradei, María Laura Martínez y Leonardo Simonetta.

La Sala Sudaka está ubicada en Portela 82, esquina Pellegrini, Lomas de Zamora. Las entradas se consiguen a través de las redes del espacio.

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